Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl
W jakich czasach żyjemy? Każdy patrzy na sprawy inaczej, także przez pryzmat swoich osobistych przeżyć. Prawdą chyba jednak jest, że na świecie zrobiło się mocno nieciekawie. Głównie z powodu rozlewających się wojen. Proroczymi okazały się słowa starej piosenki, że „ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca”, a ziemia drży jękiem i gniewem... Ciągle aktualnymi słowa jej drugiej zwrotki: że ciągły też niepokój w człowieku; „ucieczka w hałas, zabawy; szukamy wciąż nowych wrażeń, a w głębi ciszy pragniemy”.
Odpowiedzią na te lęki i dziś jest przesłanie Jezusa z Wieczernika: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (J 14,27). Powtórzone raz jeszcze, z pełną świadomością czekających uczniów trudności na samym końcu tego pouczenia: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Jego uczniowie chyba jeszcze nie bardzo rozumieli wtedy, przed jakim trudnym wyzwaniem staną. Tym bardziej nie spodziewali się, jakie dzięki Niemu otrzymają na nie lekarstwo. Uświadomili to sobie chyba dopiero po zmartwychwstaniu. W relacji Ewangelisty Jana Jezus spotykając się ze swoimi uczniami aż trzykrotnie zwrócił się do nich słowami „pokój wam” (J 20, 19.21.26). Tak, kiedy zobaczyli Go żyjącego już zrozumieli, jak potężną moc przeciw wszystkim niedogodnościom, jakie przyniesie im życie, dał im Jezus. Zmartwychwstał, a im dał obietnicę, że też zmartwychwstaną. Choćby nie wiadomo co się działo, koniec okaże się szczęśliwy.
Dlatego my, zaangażowani w dzieło portalu Wiara.pl, w tych właśnie dwóch słowach chcemy zawrzeć składane wszystkim naszym czytelnikom życzenia.
Świat dać nam go nie może. Chrystus na pewno.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.