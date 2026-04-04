Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

W jakich czasach żyjemy? Każdy patrzy na sprawy inaczej, także przez pryzmat swoich osobistych przeżyć. Prawdą chyba jednak jest, że na świecie zrobiło się mocno nieciekawie. Głównie z powodu rozlewających się wojen. Proroczymi okazały się słowa starej piosenki, że „ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca”, a ziemia drży jękiem i gniewem... Ciągle aktualnymi słowa jej drugiej zwrotki: że ciągły też niepokój w człowieku; „ucieczka w hałas, zabawy; szukamy wciąż nowych wrażeń, a w głębi ciszy pragniemy”.

Odpowiedzią na te lęki i dziś jest przesłanie Jezusa z Wieczernika: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (J 14,27). Powtórzone raz jeszcze, z pełną świadomością czekających uczniów trudności na samym końcu tego pouczenia: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Jego uczniowie chyba jeszcze nie bardzo rozumieli wtedy, przed jakim trudnym wyzwaniem staną. Tym bardziej nie spodziewali się, jakie dzięki Niemu otrzymają na nie lekarstwo. Uświadomili to sobie chyba dopiero po zmartwychwstaniu. W relacji Ewangelisty Jana Jezus spotykając się ze swoimi uczniami aż trzykrotnie zwrócił się do nich słowami „pokój wam” (J 20, 19.21.26). Tak, kiedy zobaczyli Go żyjącego już zrozumieli, jak potężną moc przeciw wszystkim niedogodnościom, jakie przyniesie im życie, dał im Jezus. Zmartwychwstał, a im dał obietnicę, że też zmartwychwstaną. Choćby nie wiadomo co się działo, koniec okaże się szczęśliwy.

Dlatego my, zaangażowani w dzieło portalu Wiara.pl, w tych właśnie dwóch słowach chcemy zawrzeć składane wszystkim naszym czytelnikom życzenia.

„Pokój wam”

Świat dać nam go nie może. Chrystus na pewno.