W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Bieg odbywa się na dystansie 10 kilometrów na trasie posiadającej atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jednak – jak podkreślają organizatorzy – nie chodzi tu wyłącznie o sportową rywalizację.

– To wyjątkowy bieg o charakterze chrześcijańskim, skierowany zarówno do wierzących, jak i wątpiących. Chcemy promować kulturę chrześcijańską i ewangelizować poprzez sport – mówi cytowany przez KAI Jarosław Chruściel, jeden z organizatorów.

Trasa prowadzi w pobliżu pięciu nowosolskich kościołów oraz cmentarza, a dekoracja zwycięzców odbywa się w kościele pw. św. Antoniego.

Patron od pokoju

Każdego roku wydarzeniu towarzyszy inny patron. Tym razem wybór był oczywisty. W roku, w którym przypada 800. rocznica śmierci św. Franciszka, organizatorzy zdecydowali się powierzyć bieg właśnie jemu.

– O patronacie św. Franciszka wiedzieliśmy już wcześniej. Nawet żartowałem, że gdy Ojciec Święty zobaczył to w naszych mediach społecznościowych, ogłosił Rok Świętego Franciszka – mówi z uśmiechem o. Grzegorz Marszałkowski OFMCap, pomysłodawca biegu.

Jak dodaje, w tym roku uczestnicy odpowiedzą także na papieskie wezwanie do modlitwy o pokój. – Pobiegniemy w tej intencji razem ze św. Franciszkiem – zaznacza kapucyn.

Każdy z uczestników otrzyma medal z wizerunkiem Biedaczyny z Asyżu.

Ewangelia na starcie

Bieg do Pustego Grobu ma wyraźny wymiar duchowy. Rozpoczyna się modlitwą i odczytaniem Ewangelii, a sygnał do startu daje zazwyczaj biskup.

– Zaproszony jest każdy. Nikt nikogo nie pyta o praktyki religijne. Ale też nie ukrywamy naszej wiary – podkreśla o. Marszałkowski. – Biegniemy jak św. Piotr i św. Jan do Pustego Grobu, by upewnić się, że Jezus zmartwychwstał.

Jak zauważają organizatorzy, wydarzenie jest formą publicznego świadectwa wiary.

– Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa nie tylko w kościele, ale także na ulicach. Wspólne „Alleluja”, modlitwa, obecność biskupa i błogosławieństwo wodą święconą to realizacja słów: „Idźcie na cały świat” – dodaje kapucyn.

Coraz więcej chętnych

Zainteresowanie biegiem rośnie z roku na rok. W ubiegłej edycji wzięło udział około 600 osób z całej Polski. W tym roku zapisało się już blisko 700 uczestników, choć – jak informuje KAI – dostępne są jeszcze ostatnie miejsca w biurze zawodów.

Zawody rozgrywane są w kilku kategoriach, w tym także dla osób duchownych.

Start zaplanowano na godz. 14.00 przy ul. Witosa.

Organizatorem wydarzenia jest Parafialny Klub Sportowy „Antonii”, działający przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Nowej Soli.