W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
Bieg odbywa się na dystansie 10 kilometrów na trasie posiadającej atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jednak – jak podkreślają organizatorzy – nie chodzi tu wyłącznie o sportową rywalizację.
– To wyjątkowy bieg o charakterze chrześcijańskim, skierowany zarówno do wierzących, jak i wątpiących. Chcemy promować kulturę chrześcijańską i ewangelizować poprzez sport – mówi cytowany przez KAI Jarosław Chruściel, jeden z organizatorów.
Trasa prowadzi w pobliżu pięciu nowosolskich kościołów oraz cmentarza, a dekoracja zwycięzców odbywa się w kościele pw. św. Antoniego.
Patron od pokoju
Każdego roku wydarzeniu towarzyszy inny patron. Tym razem wybór był oczywisty. W roku, w którym przypada 800. rocznica śmierci św. Franciszka, organizatorzy zdecydowali się powierzyć bieg właśnie jemu.
– O patronacie św. Franciszka wiedzieliśmy już wcześniej. Nawet żartowałem, że gdy Ojciec Święty zobaczył to w naszych mediach społecznościowych, ogłosił Rok Świętego Franciszka – mówi z uśmiechem o. Grzegorz Marszałkowski OFMCap, pomysłodawca biegu.
Jak dodaje, w tym roku uczestnicy odpowiedzą także na papieskie wezwanie do modlitwy o pokój. – Pobiegniemy w tej intencji razem ze św. Franciszkiem – zaznacza kapucyn.
Każdy z uczestników otrzyma medal z wizerunkiem Biedaczyny z Asyżu.
Ewangelia na starcie
Bieg do Pustego Grobu ma wyraźny wymiar duchowy. Rozpoczyna się modlitwą i odczytaniem Ewangelii, a sygnał do startu daje zazwyczaj biskup.
– Zaproszony jest każdy. Nikt nikogo nie pyta o praktyki religijne. Ale też nie ukrywamy naszej wiary – podkreśla o. Marszałkowski. – Biegniemy jak św. Piotr i św. Jan do Pustego Grobu, by upewnić się, że Jezus zmartwychwstał.
Jak zauważają organizatorzy, wydarzenie jest formą publicznego świadectwa wiary.
– Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa nie tylko w kościele, ale także na ulicach. Wspólne „Alleluja”, modlitwa, obecność biskupa i błogosławieństwo wodą święconą to realizacja słów: „Idźcie na cały świat” – dodaje kapucyn.
Coraz więcej chętnych
Zainteresowanie biegiem rośnie z roku na rok. W ubiegłej edycji wzięło udział około 600 osób z całej Polski. W tym roku zapisało się już blisko 700 uczestników, choć – jak informuje KAI – dostępne są jeszcze ostatnie miejsca w biurze zawodów.
Zawody rozgrywane są w kilku kategoriach, w tym także dla osób duchownych.
Start zaplanowano na godz. 14.00 przy ul. Witosa.
Organizatorem wydarzenia jest Parafialny Klub Sportowy „Antonii”, działający przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Nowej Soli.
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.