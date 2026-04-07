info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Trwa Oktawa Wielkiej Nocy
rss newsletter facebook twitter

Trwa Oktawa Wielkiej Nocy

Jakub Szymczuk /Foto Gość Siemiatycze, cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego

Cud Zmartwychwstania „nie mieści się” w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy – przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Oktawa rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Nazwa „oktawa” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego liczbę osiem. Ta wielkanocna jest weselem z wydarzeń przeżywanych podczas Triduum Paschalnego. To osiem dni świętowania Kościoła, które później przedłuża się aż do Pięćdziesiątnicy.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę jest bardzo dawny. Nie znamy dokładnej daty powstania oktawy Paschy. Jednak wspomina o niej w już IV stuleciu Asteriusz Sofista z Kapadocji. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości.

Oprócz Wielkanocy w Kościele obchodzi się również oktawę Narodzenia Pańskiego.

Dni oktawy Wielkanocy mają, podobnie jak Niedziela Zmartwychwstania, rangę uroczystości. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość. Dlatego w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowy post.

W te dni codziennie śpiewa się „Gloria” i wielkanocną sekwencję „Niech w święto radosne”. Na Mszach świętych czytane są także perykopy o spotkaniach Zmartwychwstałego, m.in. z Marią Magdaleną, z uczniami idącymi do Emaus, z uczniami nad jeziorem Genezaret.

Teksty mszalne wyjaśniają też znaczenie sakramentu chrztu. W dawnych wiekach był to bowiem czas tzw. katechezy mistagogicznej dla ochrzczonych w Święta Paschalne. Miała ona na celu wprowadzić ich w tajemnicę obecności Chrystusa we wspólnocie wierzących.

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela. Niegdyś w ten dzień neofici ochrzczeni podczas rzymskiej Wigilii Paschalnej, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy.

Święty Jan Paweł II ustanowił tę niedzielę świętem Miłosierdzia Bożego. Orędowniczką tego była św. Faustyna Kowalska.

GOSC.PL DODANE 22.04.2022 AKTUALIZACJA 17.05.2022

Piątek to tradycyjnie dzień, w którym wspominamy śmierć Pana Jezusa i podejmujemy praktyki ascetyczne. Równocześnie od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia przeżywamy Oktawę Wielkanocy: osiem dni z rzędu w randze uroczystości, co oznacza, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych nie obowiązuje, gdyż sensem tych dni jest świętowanie zmartwychwstania Pana Jezusa. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 07.04.2026 15:11

TAGI| OKTAWA WIELKANOCNA, OKTAWA WIELKANOCY

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem".

Najnowsze

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

Podsumowanie wydarzeń dnia dotyczących Zatoki Perskiej.

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.

Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.

W imieniu Rzeczpospolitej

Termin zawieszenia mija 10 kwietnia.

Zniszczona synagoga Khorasaniha w Teheranie

Amerykański przywódca oświadczył że zniszczy elektrownie i mosty znajdujące się w Iranie.

Po rosyjskim ataku w Odessie

Reakcja na groźby Rosji.

Śmierć w drodze do lepszego świata

W sumie od początku roku blisko tysiąc.

Informację podała agencja Reutera.

Odwołana może zostać też Rada Miasta.

Publikujemy tekst Apelu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Wtorek
noc
6°C Wtorek
rano
10°C Wtorek
dzień
11°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 