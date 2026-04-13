Remont obserwatorium na Śnieżce. IMGW ogłasza przetarg  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg na remont i przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce – najwyższym szczycie Karkonoszy. Inwestycja ma przywrócić pełną funkcjonalność obiektu zarówno dla meteorologów, jak i turystów.
O rozpoczęciu procedury poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak zaznaczył, planowane prace obejmą m.in. wymianę pokryć dachowych na wszystkich trzech charakterystycznych „dyskach” budynku oraz wzmocnienie jego konstrukcji.
Modernizacja dotyczyć będzie także wnętrz. Szczególne znaczenie ma przebudowa dolnej części obiektu, gdzie planowane jest ponowne uruchomienie punktu gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego dla odwiedzających.
Jak podkreślono, inwestycja będzie wymagająca ze względu na trudne warunki atmosferyczne panujące na szczycie oraz zabytkowy charakter budynku. Prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora i z wykorzystaniem specjalistycznych rozwiązań technicznych.
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, położone na wysokości 1602 m n.p.m., należy do dwóch tego typu placówek w Polsce – obok stacji na Kasprowy Wierch. Pomiary meteorologiczne prowadzone są tam nieprzerwanie od blisko 145 lat.
Charakterystyczny budynek, składający się z trzech połączonych dysków, powstał w 1974 roku. Do 2015 roku w jego dolnej części funkcjonowała restauracja, która po zakończeniu prac ma zostać ponownie udostępniona turystom.
Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.