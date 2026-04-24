W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II  

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu Splitu podjęła w czwartek decyzję o ogłoszeniu konkursu na projekt pomnika papieża Jana Pawła II, który ma zostać wzniesiony na nabrzeżu przed kościołem św. Franciszka - poinformował portal Index.
Przed głosowaniem 13 radnych opozycji opuściło sesję, wyrażając sprzeciw wobec propozycji postawienia pomnika. 16 radnych z rządzącej większości opowiedziało się jednak za uruchomieniem konkursu na jego projekt.
Podczas dyskusji radni opozycji podkreślili, że popierają budowę pomnika Jana Pawła II w Splicie, ale nie na nabrzeżu przed kościołem.
"W tym roku, 4 października, przypada 28. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Splicie i jest całkowicie słuszne, aby w tym dniu odsłonięto pomnik ku jego czci" - powiedziała z kolei radna Lidija Bekavac, głosująca za przyjęciem decyzji.
Burmistrz Tomislav Szuta również poparł stanowisko, aby pomnik został wzniesiony na nadbrzeżu.
Pierwotnie pomnik planowano wznieść przed budynkiem archidiecezji, ale ostatecznie z pomysłu zrezygnowano. Odrzucono również projekt wzniesienia pomnika w dzielnicy Żnjan, gdzie papież Jan Paweł II odprawił w 1998 roku mszę w obecności pół miliona wiernych. (PAP)
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.