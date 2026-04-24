W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II  

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu Splitu podjęła w czwartek decyzję o ogłoszeniu konkursu na projekt pomnika papieża Jana Pawła II, który ma zostać wzniesiony na nabrzeżu przed kościołem św. Franciszka - poinformował portal Index.

Przed głosowaniem 13 radnych opozycji opuściło sesję, wyrażając sprzeciw wobec propozycji postawienia pomnika. 16 radnych z rządzącej większości opowiedziało się jednak za uruchomieniem konkursu na jego projekt.

Podczas dyskusji radni opozycji podkreślili, że popierają budowę pomnika Jana Pawła II w Splicie, ale nie na nabrzeżu przed kościołem.

"W tym roku, 4 października, przypada 28. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Splicie i jest całkowicie słuszne, aby w tym dniu odsłonięto pomnik ku jego czci" - powiedziała z kolei radna Lidija Bekavac, głosująca za przyjęciem decyzji.

Burmistrz Tomislav Szuta również poparł stanowisko, aby pomnik został wzniesiony na nadbrzeżu.

Pierwotnie pomnik planowano wznieść przed budynkiem archidiecezji, ale ostatecznie z pomysłu zrezygnowano. Odrzucono również projekt wzniesienia pomnika w dzielnicy Żnjan, gdzie papież Jan Paweł II odprawił w 1998 roku mszę w obecności pół miliona wiernych. (PAP)

