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Bitcoin najsłabszy od 4 miesięcy; w tym tygodniu w dół o 13 proc.

Za realne (w miarę) pieniadze kupuje się niewiadome  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Za realne (w miarę) pieniadze kupuje się niewiadome

Początek otrzeźwienia?

Cena Bitcoina spadła w tym tygodniu o 13 proc.; jest on najsłabszy od niemal 4 miesięcy; inwestorzy z niepokojem obserwują napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, co wpływa negatywnie na nastroje na rynkach - informują dealerzy.

W czwartek cena flagowej kryptowaluty wynosi teraz 63.710 USD, w dół o 1,9 proc. Wcześniej spadek wynosił nawet 5,5 proc. - do 61.322 USD za token - najniżej od 6 lutego 2026. W tym tygodniu wartość Bitcoina spadła o 13 proc.

Trend ten rozpoczął się po tym, jak Strategy Inc. sprzedała tokeny o wartości ok. 2,5 mln USD - po raz pierwszy od końca 2022 r., a to zaniepokoiło inwestorów.

- Cena Bitcoina spadła w tym tygodniu, ponieważ Strategy złamała swoją obietnicę:  Nigdy nie sprzedawaj, a to podkopało zaufanie rynku - powiedział Josh Du, dyrektor ds. inwestycji w Animoca Brands. Do tego na Bliskim Wschodzie sytuacja nadal jest napięta, a to wpływa negatywnie na nastroje na rynkach.

Stany Zjednoczone i Iran prowadzą negocjacje w sprawie tymczasowego porozumienia pokojowego, jednak rozmowy na temat ostatecznych szczegółów, w tym kwestii zezwolenia na swobodny przepływ statków w cieśninie Ormuz oraz losu irańskich zapasów wysoko wzbogacowego uranu, przedłużają się. Dochodzi też do nowych ataków z obu stron.

Innym zagrożeniem dla Bitcoina - wg analityków - są fundusze ETF, które początkowo przyczyniły się do wzrostu cen Bitcoina, gdy powstały ponad 2 lata temu.

Wg danych agencji Bloomberg inwestorzy wycofali w ciągu ostatnich 13 sesji prawie 4,4 mld USD z ETF w USA opartych na Bitcoinie. To rekordowa seria odpływu środków.

- Bitcoin ma wsparcie w okolicach 63.000 USD za token, a traderzy uważnie obserwują sytuację - powiedział Daniel Loh, dyrektor ds. inwestycji w Ericsenz Capital.

Analitycy wskazują, że Bitcoin nadal podatny jest na ryzyka makroekonomiczne i stracił ok. połowę swojej wartości od czasu, gdy w X 2025 r. osiągnął rekordowy poziom powyżej 126.000 USD. 

Od redakcji Wiara.pl

To przecież oczywiste: na bitcoinie i zmiennych kursach zarabiają głównie ci, którzy mają zarobić. A na ich zysk zrzucają się naiwni

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PAP |

dodane 04.06.2026 14:23

TAGI| DYPLOMACJA, FINANSE, GIEŁDA, GOSPODARKA, KRYPTOWALUTY, PAP

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