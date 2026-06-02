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Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Premier Węgier Peter Magyar powiedział we wtorek w Berlinie, że jest gotów spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na początku przyszłego tygodnia, o ile negocjacje w sprawie praw węgierskiej mniejszości na Ukrainie zakończą się jeszcze w tym tygodniu.

Magyar podczas konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem wyraził optymizm, że kwestia praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie może zostać rozwiązana i że tym samym w stosunkach między Ukrainą a Węgrami zostanie otwarty nowy rozdział - podał portal tygodnika "Der Spiegel".

Od lat trwa spór o prawa mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Budapeszt od lat domaga się od Kijowa poszerzenia praw około 100-tysięcznej społeczności węgierskiej zamieszkującej głównie Zakarpacie na zachodzie Ukrainy. Chodzi o prawa do nauki w języku ojczystym oraz jego używania w życiu publicznym. Węgry uzależniają od rozwiązania tego sporu swoje poparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Premier Magyar określił Niemcy jako ważnego partnera i podczas swojej pierwszej wizyty w Berlinie nawiązał do długiej wspólnej historii obu krajów.

Kanclerz Merz zaapelował, by UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą. - Rozumiemy, że Budapeszt chce najpierw wyjaśnić kwestie dwustronne, takie jak prawa węgierskiej mniejszości na Ukrainie - powiedział Merz. - Nie może to jednak odbywać się kosztem europejskiego wsparcia ani odwodzić nas od celu, jakim jest formalne otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, już teraz - dodał szef niemieckiego rządu.

Premier Węgier zapowiedział na platformie X, że w środę złoży wizytę we Francji i przeprowadzi tam rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem. 

 

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PAP |

dodane 02.06.2026 18:59

TAGI| DYPLOMACJA, NIEMCY, PAP, RZĄD, UKRAINA, WĘGRY

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