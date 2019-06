Ks. Michał Misiak zaciągnął ekskomunikę  

"W związku z licznymi zapytaniami Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że ksiądz Michał Misiak, kapłan Archidiecezji Łódzkiej na mocy kanonu 1364 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zaciągnął karę ekskomuniki latae sententiae" - głosi komunikat.

"Tym samym został usunięty z urzędów kościelnych i zostało mu zabronione:

jakikolwiek udział posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej i w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;

sprawowanie sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmowanie sakramentów;

sprawowanie urzędów kościelnych, posług i jakichkolwiek innych zadań, bądź wykonywanie aktów rządzenia.

W konsekwencji otrzymał zakaz noszenia stroju duchownego, także liturgicznego" - kanclerz łódzkiej Kurii ks. prał. Zbigniew Tracz. Wydany przez niego dokument nosi datę 18 czerwca 2019 roku.

Tego typu ekskomunika wiąże automatycznie, mocą samego prawa, po zaistnieniu którejś z opisanych prawem przyczyn. Kanon, na który powołuje się komunikat, przewiduje, że "odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny może być ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3".

O. Remigiusz Recław SJ, ostatni proboszcz Michała Misiaka, z którym współpracował w Łodzi, poinformował w opublikowanym na kanale Youtube jezuickiej wspólnoty Mocni w Duchu filmie, że ks. Misiak „przyjął chrzest, którego udzielił mu protestant”. Jezuita wezwał do modlitwy o powrót Michała Misiaka do Kościoła katolickiego. „To jest ten moment, kiedy Michał jeszcze modli się na różańcu. Kiedy jeszcze ma w sercu Matkę Bożą, ale to jest kwestia czasu” – mówi o. Recław. „Znam kapłanów, którzy odchodzili, a przez gorliwą modlitwę wrócili i dalej robią dobrą robotę” – dodaje.

Łódzcy jezuici zachęcają, by w ostatni czwartek czerwca podjąć post i modlitwę w intencji powrotu do Kościoła Michała Misiaka.

Wielokrotnie informowaliśmy o ewangelizacyjnej działalności ks. Misiaka, m.in. chrześcijańskich dyskotekach czy Chrześcijańskiej Akademii Parkour. Nocą spacerował po ulicach centrum Łodzi i spowiadał. Walczył przeciwko dopalaczom, poszedł z kolędą do agencji towarzyskiej.