"Podczas spotkania modlitewnego uczestniczyć będziemy w drodze krzyżowej, Eucharystii i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chodzi nie tylko o zabranie odpowiednich ubrań, ale też o przygotowanie duchowe i uzbrojenie się w moc modlitwy" - dodał Bodasiński.

Poinformował jednocześnie, że Polska pod Krzyżem to wydarzenie całodzienne. Zaczyna się o godzinie 11.00. Główna część modlitewna potrwa od godziny 20.00 do około 22.00. Druga część spotkania to czuwanie nocne, aż do godziny 3.00 w nocy. Skończy się ono mszą świętą niedzielną. Ze względu na późną porę i już jesienną aurę organizatorzy proszą o zaopatrzenie się w odpowiednio ciepłe i wygodne ubrania. Na nocne czuwanie może przydać się nawet czapka i rękawiczki, bo wymagać ono będzie dłuższego trwania w jednym miejscu.

Warto też przywieźć ze sobą coś do siedzenia (składane krzesełka turystyczne, karimaty, koce, itp.). Dla pielgrzymów przygotowane będą płatne, prywatne parkingi przed płytą lotniska, na których będzie można zostawić na cały dzień samochody i autokary.

Na miejscu dostępne będą ciepłe napoje i posiłki (w cenie 10 zł). "Posiłki ciepłe będą też wydawane w trakcie nocnego czuwania tak, aby uczestnicy modlitwy mogli wzmocnić się przed drogą powrotną do domu" - podkreślił Maciej Bodasiński.

Na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem będą też sprzedawane małe krzyże, pasyjki. Zostaną poświęcone podczas wydarzenia i będzie można zabrać je na pamiątkę tego dnia. Organizatorzy zachęcają też do wzięcia ze sobą domowych, małych krzyży, które towarzyszą nam w codziennym życiu.

"Nie zapominajmy też o duchowym przygotowaniu do wyjątkowych obchodów tegorocznego święta Podwyższenia Krzyża" - powiedział Maciej Bodasiński. Podkreślił też, że warto zadbać o stan łaski uświęcającej i uzbroić się w moc płynącą z różańca.

"Od 10 września trwa nieustanna modlitwa różańcowa, tzw. jerycho. To niezmiernie ważne przygotowanie duchowe, byśmy byli gotowi na przyjęcie woli Bożej. Cały czas można do niego dołączać przez stronę PolskaPodKrzyzem.pl" - poinformował organizator.

Wejściówki nie są potrzebne, by stanąć pod krzyżem. Dla każdego znajdzie się miejsce, nawet w sobotę rano można podjąć decyzję o przyjeździe.

"Przybywajcie wszyscy utrudzeni i umęczeni, przybywajcie z nadzieją na zbawienie, przybywajmy wszyscy, by tego dnia przejść przez wąską bramę, jaką jest Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa" - zachęcają organizatorzy.

Hasło zapraszające na spotkanie Polska pod Krzyżem brzmi: "Zostaw wszystko i dołącz do wielkiej modlitwy".