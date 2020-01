Oxfam, czyli międzynarodowa organizacja humanitarna, zajmującą się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się, bije na alarm, że jeśli wojna w Jemenie będzie nadal trwała, to kraj ten stanie się najuboższym na świecie. „Jemeńczycy najbardziej potrzebują żywności, wody pitnej oraz lekarstw” – mówi Radiu Watykańskiemu Paolo Pezzati z Oxfam Italia. Wskazuje, że krwawe żniwo zbiera w tym kraju również cholera, na którą w ubiegłym roku zmarło ponad 1 tys. osób.

„Jest to największy kryzys humanitarny na świecie. Oficjalne dane mówią, że ponad 80 proc. społeczeństwa do życia potrzebuje pomocy humanitarnej. Oznacza to, że w 30-milionowym społeczeństwie, ponad 24 mln ludzi potrzebuje pomocy. 18 mln Jemeńczyków nie ma dostępu do wody pitnej, ponieważ wodociągi, studnie i pompy zostały zbombardowane, lub też cierpi z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego – mówi papieskiej rozgłośni Paolo Pezzati. – W praktyce oznacza to, że po zjedzeniu ubogiego posiłku nie są pewni, kiedy będą mogli zjeść następny. Rośnie też liczba uchodźców wewnętrznych, których jest ok. 3 mln. Te liczby są naprawdę przerażające. Ostatnia dotyczy rozprzestrzeniania się cholery. W 2019 r. zanotowano 860 tys. przypadków zachorowań.“