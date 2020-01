Arcybiskup Georg Gänswein, prywatny sekretarz Benedykta XVI, powiedział we wtorek austriackiej agencji katolickiej "Kathpress" w Rzymie, że na prośbę papieża seniora kard. Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zadzwonił wcześnie rano we wtorek, aby poprosić francuskiego wydawcę o usunięcie nazwiska i zdjęcia Benedykta XVI z okładki książki.

Ponadto ma zostać wykreślony podpis Benedykta XVI pod wstępem i wnioskami w książce „Des profondeurs de nos coeurs” - „Z głębi naszych serc”, ponieważ nie napisali jej wspólnie. - Wkład do głównej części książki papieża seniora jest jednak w „100 procentach Benedykta” - powiedział abp Gänswein. Książka ma zostać opublikowana we Francji 15 stycznia, a w USA i Niemczech w lutym br.

- Tekst o kapłaństwie papież senior napisał latem 2019 r. - powiedział abp Gänswein. Benedykt XVI na prośbę kard. Saraha dał mu wolną rękę w kwestii dysponowania tekstem. Wiedział też, że tekst ma pojawić się w książce. "Benedykt XVI nie został jednak poinformowany o faktycznej formie i układzie planowanej książki" - powiedział abp Gänswein.

Ponadto nie wyjaśniono kwestii praw autorskich Benedykta XVI. Papież senior, jako współautor, powinien zawrzeć umowę z wydawnictwem "Fayarda", ale niestety do tego nie doszło. „Było to nieporozumienie bez kwestionowania dobrych intencji kard. Saraha” - dodał abp Gänswein.

Sam Kardynał Robert Sarah w ogłoszonym 14 stycznia komunikacie poinformował o tym, jak doszło do publikacji książki. Kardynał, po wizycie u Benedykta XVI 5 września 2019 r., wysłał do niego list z prośbą o napisanie tekstu nt. kapłaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem celibatu, do publikacji w gazetach w Boże Narodzenie lub na początku nowego roku.

W odpowiedzi z 20 września papież senior wyznał, że sam - zanim dostał list kardynała - zaczął pisać tekst na ten temat i choć siły nie pozwalają mu już na pisanie tekstu teologicznego, to jednak list zachęcił go do ponownego podjęcia pracy. Dodał, że przekaże kardynałowi gotowy tekst, gdy zostanie on przetłumaczony na język włoski.

Kard. Sarah otrzymał go 12 października. Biorąc pod uwagę objętość i jakość tekstu, uznał, że nie można go opublikować w gazecie lub czasopiśmie. Dlatego zaproponował Benedyktowi XVI wydanie książki złożonej z tekstu papieża seniora i własnego tekstu pisanego w tym samym czasie. Po wymianach zdań na temat książki 19 listopada kardynał przekazał jej „pełny rękopis [raczej: wydruk komputerowy - KAI], zawierający - tak jak zdecydowaliśmy za obopólną zgodą - okładkę, wspólne wprowadzenie i konkluzje” oraz tekst Benedykta XVI i tekst kard. Saraha. 25 listopada papież senior wyraził wielkie zadowolenie ze wspólnie zredagowanych tekstów i dodał, że zgadza się na publikację w formie przewidzianej przez kardynała.

3 grudnia kard. Sarah złożył wizytę papieżowi seniorowi, by podziękować mu za zaufanie. Poinformował go również, że książka ukaże się 15 stycznia 2020 r. i że na początku stycznia przyniesie ją Benedyktowi XVI.

- Polemika, która od kilku godzin ma na celu mnie splamić poprzez insynuacje, że Benedykt XVI nie był poinformowany o wydaniu książki „Z głębi naszych serc”, jest głęboko nikczemna. Szczerze wybaczam tym wszystkim, którzy mnie oczerniają lub chcą mnie przeciwstawić papieżowi Franciszkowi. Moje przywiązanie do Benedykta XVI pozostaje nienaruszone, a moje synowskie posłuszeństwo wobec papieża Franciszka całkowite - zadeklarował prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

- W związku z polemikami wywołanymi wydaniem dzieła „Z głębi naszych serc” postanowiono, że autorem książki w przyszłych wydaniach będzie kard. Sarah przy wkładzie Benedykta XVI. Natomiast cały tekst pozostaje absolutnie niezmieniony – oświadczył hierarcha na Twitterze.

Tym samym Benedykt XVI będzie figurował jedynie jako autor własnego tekstu, a nie współautor całej książki.