Francesca Di Giovanni została mianowana podsekretarzem ds. relacji z państwami. W praktyce oznacza to, że od dziś w Sekretariacie Stanu będą dwa takie stanowiska. Włoska prawniczka będzie współpracować z polskim kapłanem zajmującym równoważne stanowisko. Ks. Mirosław Stanisław Wachowski będzie zajmował się głównie dyplomacją dwustronną, a nowa podsekretarz systemem wielostronnym, w którym się specjalizuje.

Francesca Di Giovanni pochodzi z Palermo na Sycylii. Ma 67 lat, związana jest z Ruchem Focolari i od prawie 27 lat pracuje w watykańskim Sekretariacie Stanu. Zajmowała się zadaniami w systemie wielostronnym szczególnie, gdy chodzi o problematykę dotyczącą migrantów i uchodźców, międzynarodowego prawa humanitarnego, komunikacji, międzynarodowego prawa prywatnego, roli kobiet i tematów związanych z ochroną wartości intelektualnych.

"Po raz pierwszy kobieta będzie pełniła kierownicze stanowisko w Sekretariacie Stanu. Ojciec Święty podjął na pewno nowatorską decyzję, która, abstrahując od mojej osoby, świadczy o wielkiej wadze, jaką przywiązuje on do roli kobiet. A pracuje ich w Watykanie naprawdę wiele – mówi papieskiej rozgłośni Francesca Di Giovanni. – Sektor wielostronny, za który będę odpowiadała, mówiąc najprościej, dotyczy relacji z organizacjami międzyrządowymi na szczeblu międzynarodowym i obejmuje sieć traktatów wielostronnych, które są ważne, ponieważ potwierdzają wolę polityczną państw w odniesieniu do różnych kwestii dotyczących wspólnego dobra międzynarodowego. Mowa choćby o rozwoju, środowisku, ochronie ofiar konfliktów, sytuacji kobiet itd. Będę nadal zajmowała się tym, co robiłam dotąd w sekcji relacji z państwami, tyle że teraz w tej nowej roli będę miała za zadanie koordynowanie prac w tym sektorze".