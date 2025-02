Rosjanie wolą mieszkać w Chinach?

Dotyczy to m. in przedsiębiorców, lekarzy, inżynierów i nauczycieli.

Coraz częściej rosyjscy przedsiębiorcy, specjaliści, inżynierowie, lekarze i nauczyciele przeprowadzają się do Chin. Migracja wiąże się z wyższymi płacami i lepszymi perspektywami ekonomicznym - poinformował portal Moscow Times, powołując się na badania Rosyjskiej Akademii Nauk.

Zdaniem naukowców do Chin wyjeżdżają przede wszystkim mieszkańcy Moskwy i Petersburga, ale znaczna liczba Rosjan migruje również z Syberii i Dalekiego Wschodu.

Co roku do Chin przeprowadza się około 11 tys. Rosjan. Choć z przeprowadzonego w 2020 r. w Chinach spisu ludności wynika, że liczba rosyjskich mieszkańców kraju sięgała 16 tys., to obecnie - według ekspertów - rzeczywista liczba Rosjan w Chinach może wynosić od 40 do 50 tys.

Rosjanie osiedlają się głównie w największych miastach: w Pekinie mieszka ich ok. 10 tys., w Szanghaju - 5-6 tys., po 2-3 tys. w Harbinie, Kantonie, Urumczi, Hongkongu i Makau.

Do Chin przyjeżdżają także studenci i emeryci. Choć seniorzy często wyjeżdżają na pobyt sezonowy, to przeradza się to czasem w stałe formy migracji - twierdzą autorzy badania, przeprowadzonego przez Rosyjską Akademię Nauk.