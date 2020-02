W homilii podczas mszy w bazylice Świętego Piotra Franciszek apelował do wierzących: "Uczyńmy miejsce dla Słowa Bożego". Pozwólmy, by Ewangelia "inspirowała nas każdego dnia", a "odkryjemy, że Bóg jest blisko nas, że rozświetla nasze ciemności, że z miłością prowadzi nasze życie na głębię" - wskazał papież.

W pierwszą Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez siebie we wrześniu ub.r., przypomniał, że Jezus zaczął je głosić od regionów, które uważano wówczas "za mroczne", w tym w "Galilei pogan". Region ten był tak nazywany, ponieważ zamieszkiwały go różne ludy i był mieszanką narodów, języków i kultur - tłumaczył Franciszek. "Żyli tam rybacy, kupcy i cudzoziemcy: z pewnością nie było to miejsce, gdzie można było znaleźć czystość religijną narodu wybranego" - podkreślił Franciszek. Były to - jak zaznaczył - peryferia.

Z tego wynika jedno przesłanie: "Słowo zbawcze nie idzie szukać miejsc chronionych, wysterylizowanych, bezpiecznych. Wchodzi w nasze zawiłości, w nasze ciemności" - tłumaczył papież.

"Dzisiaj, tak jak wówczas, Bóg pragnie nawiedzić te miejsca, gdzie, jak sądzimy, nie dociera. Natomiast ileż razy to my zamykamy drzwi, wolimy trzymać w ukryciu nasze poczucie zakłopotania, naszą nieprzejrzystość i dwulicowość. Zamykamy je w naszym wnętrzu, idąc zarazem do Pana z jakąś modlitwą formalną - dodał Franciszek. - Potrzebujemy słowa Bożego; słuchania, pośród tysięcy słów każdego dnia, tego jednego słowa, które mówi nam nie o rzeczach, ale o życiu".

Na zakończenie mszy w symbolicznym geście Franciszek wręczył Biblię 40 osobom, reprezentującym różne środowiska; biskupowi, cudzoziemcowi, księdzu, katechetom, ambasadorom z różnych kontynentów, policjantowi, żołnierzowi Gwardii Szwajcarskiej, nauczycielowi, ubogiemu, dziennikarzowi, więźniowi na przepustce i piłkarzowi.