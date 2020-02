Dzień Życia Konsekrowanego  

Liturgii przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński. - Święto Ofiarowania Pańskiego bardzo ściśle łączy się z osobami konsekrowanymi. One, chcąc naśladować Chrystusa, składają ofiarę ze swojego życia Panu Bogu - tłumaczył abp Górzyński. W homilii zaznaczył, że osoby konsekrowane potrzebne są m.in. jako znak, świadkowie dla świata.

- Życie osoby konsekrowanej jest dedykowane Panu Bogu po to, by temu światu głosić królestwo niebieskie. Taka jest idea, która towarzyszy składaniu ślubów zakonnych i przyjęciu daru życia konsekrowanego - podkreślił metropolita.

W archidiecezji warmińskiej pracuje 196 sióstr zakonnych, 111 ojców zakonnych oraz 3 braci. - Jest to ofiarowanie swojego życia, każdego czynu, wszelkiego dobra, pracy, miłości, posługi, ofiarowanie tego wszystkiego Panu Jezusowi - by to ziarno, które ja ofiaruję, zostało przemienione, pomnożone i przyjęte przez Chrystusa jako nasz dar - mówi o. Robert Wołyniec OFM Conv.

Podczas Mszy św. osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby.