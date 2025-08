Na Jasną Górę rusza 314. Warszawskia Pielgrzymka Piesza

2,5 tys. osób wyruszyło w środę na Jasną Górę w 314. Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej. Najważniejszym zadaniem, jakie Kościół ma dzisiaj do spełnienia, jest nieść nadzieję współczesnemu światu - mówił podczas mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

314. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana "paulińską" wyruszyła na Jasną Górę w środę rano z sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia przy ul. Długiej.

Według organizatorów do Częstochowy może dojść nawet 4,5 tys. osób - zwykle część pielgrzymów dołącza do WPP na trasie.

Wymarsz poprzedziła msza św., której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. W homilii hierarcha nazwał paulińską pielgrzymkę "babcią wszystkich pielgrzymek".

Zdaniem abp. Galbasa pielgrzymka jest "opowieścią o chrześcijańskim życiu, które nie jest włóczęgą, nie jest kręceniem się bez celu, ale jest zmierzaniem w bardzo konkretnym kierunku - do ostatecznego spotkania z Bogiem". Wyjaśnił, że do tego celu chrześcijanie idą nie samotnie ale we wspólnocie.

- Ta warszawska pielgrzymka przypomina człowiekowi o tym, że choćby nie wiem co się działo, nic nas nie zatrzyma. Pożogi, wojny, powstania, klęski, głody, epidemie - a pielgrzymka idzie. To jest bardzo piękna przypowieść o naszym życiu chrześcijańskim. Cokolwiek się dzieje, jakiekolwiek spotykają nas trudności, jakiekolwiek spiętrzenia, jakikolwiek przeciwne wiatry - idę. Nie zamieniam mojej życiowej pielgrzymki na włóczęgę - mówił abp Galbas.

Nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki - "Serce Jezusa źródło nadziei" - metropolita warszawski przypomniał, że łączy ono w sobie przypomnienie o dwóch sprawach, które pozostawił Kościołowi zmarły papież Franciszek.

Pierwszą z nich jest - jak przypomniał abp Galbas - ostatnia encyklika papieża Franciszka poświęcona sercu Jezusa. - Proszę się nie wystraszyć tego słowa - encyklika - tylko wziąć ten dokument do ręki i go przeczytać. Jest bardzo prosty a jednocześnie bardzo głęboki - zapewnił.

Przypomniał, że tegoroczne motto pielgrzymki nawiązuje również do hasła Roku Jubileuszowego "Pielgrzymi nadziei".

- Papież Franciszek mówił, że w tym roku mamy dwa zadania do spełnienia. Jedno: mamy sobie uświadomić, skąd ja czerpię nadzieję? Skąd moja nadzieja pochodzi i gdzie ona jest? A drugie zadanie - które jest możliwe do spełnienia tylko wtedy, kiedy spełnimy pierwsze - mamy przekazać innym naszą nadzieję - wyjaśnił.

Zdaniem metropolity warszawskiego jest to najważniejsza rzecz, jaką Kościół ma dzisiaj do spełnienia: nieść nadzieję współczesnemu światu.

- Dzisiaj świat jest światem bez nadziei (...). Jego nadzieja jest dzisiaj bardzo zwiewna, powierzchowna. Zadaniem Kościoła jest właśnie dać światu nadzieję, która jest jak kotwica - stwierdził.

Dodał, że źródłem chrześcijańskiej nadziei jest serce Jezusa, które jest symbolem miłości Boga do człowieka. - Moja nadzieja płynie stąd, że jestem kochany przez Boga. I że jest to miłość absolutna, bezwarunkowa, bezpłatna. Miłość, która nie ma żadnych obwarowań, po prostu jest. Bóg mnie kocha nie ze względu na to, że jestem piękny, mądry, genialny, tylko dlatego, że jestem. To mi daje nadzieję - zaznaczył.

Dodał, że kiedy człowiek rozważa o sercu Jezusa, modli się: uczyń serce moje według serca Twego. - Co to znaczy? Ja tak chcę kształtować moje serce, by było dla innych źródłem nadziei. Tak budować moje relacje z ludźmi, tak chcę budować moją relację ze światem, żeby ci ludzie, którzy są wokół mnie, z tego czerpali nadzieję, żeby oni się czuli bardziej zbudowani, bardziej kochani - podkreślił.

Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana "paulińską" to jedna z najstarszych pielgrzymek w Polsce. Pątnicy szli nawet w czasach zaborów, wojny i powstania warszawskiego.

Trasa przemarszu WPP liczy około 250 kilometrów. Pątnicy pokonają ją w dziewięć dni. Po drodze odwiedzą m.in. sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu, sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia i sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.(PAP)

iżu/ lm/