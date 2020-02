11 lutego we Włoszech ukaże się zapis rozmowy z papieżem Franciszkiem zatytułowany "Święty Jan Paweł Wielki". Wywiad z Ojcem Świętym na temat papieża Polaka przeprowadził ksiądz Luigi Maria Epicoco.

"San Giovanni Paolo Magno" - taki tytuł widnieje na okładce zaprezentowanej w zapowiedziach wydawniczych. Zamieszczona na obwolucie fotografia przedstawia kardynała Jorge Bergoglio i Jana Pawła II w braterskim uścisku. Tom trafi do czytelników na trzy miesiące przed setną rocznicą urodzin polskiego papieża i na dwa miesiące przed 15. rocznicą jego śmierci.

Jak się zaznacza, lektura 128 stron tej rocznicowej książki pozwoli odnaleźć liczne wypowiedzi Franciszka, w których przedstawia się on jako spadkobierca nauczania papieża Wojtyły - wbrew opiniom wyrażanym przez niektóre kręgi konserwatywne, wskazującym na to, jak wiele ich dzieli i zarzucającym obecnemu biskupowi Rzymu, że odchodzi od jego dziedzictwa. Papież z Argentyny wskazuje zaś wyraźnie, że to spuścizna, której nie można zmarnować.

Autor wywiadu-rzeki, wydanego przez oficynę Edycji Świętego Pawła (Edizioni San Paolo) prowadził rozmowy z Franciszkiem od czerwca 2019 do stycznia tego roku. Ksiądz z archidiecezji L'Aquila zebrał wypowiedzi papieża na temat fundamentalnych kwestii doktryny, a także opowieści o jego relacjach z Janem Pawłem II, który mianował go biskupem w 1992 r., zaś kardynałem w 2001 roku.

39-letni ksiądz Epicoco, ogłaszając termin publikacji książki, napisał w mediach społecznościowych : "Na jej stronach papież Franciszek przedstawia relacje ze swym Wielkim Poprzednikiem i opowiada osobiste anegdoty".

Kwestie "kapłaństwa, celibatu, rodzin, współczesnych bolączek, relacji z sytuacjami kruchości są tu rozważane w sposób prosty, jasny i intensywny"- zapewnił włoski ksiądz.