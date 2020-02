Franciszek na Wielki Post: Pojednajmy się z Bogiem  

Papież podkreślił, że podstawą nawrócenia jest słuchanie i przyjęcie Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Oferuje nam ona relację pełną szczerego i owocnego dialogu z Bogiem od którego pochodzi nasze życie. Słuchając natomiast głosu szatana narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, „doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego” – stwierdził Franciszek. Jednocześnie zachęcił do kontemplacji zawsze aktualnej tajemnicy Paschy Jezusa.

Ojciec Święty wskazał na szczególne znaczenie, jakie dla naszego przeżycia Wielkiego Postu ma modlitwa, wyrażająca potrzebę odpowiedzenia na miłość Boga. Zachęcił też do wsłuchania się w głos naszego Oblubieńca oraz, by nie zmarnować tego czasu łaski, „w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu”. Wezwał do przebudzenia się z odrętwienia. Przestrzegł też przed pustą ciekawością i zwodniczym używaniem środków społecznego przekazu.

Papież zaznaczył, że Wielki Post jest też okazją, by okazać współczucie wielu niewinnym „ofiarom wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa”. Zachęcił do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Przypomniał, że dniach 26–28 marca odbędzie się w Asyżu spotkanie młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna.

„W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14)” – napisał Franciszek kończąc swe orędzie.