Dżihadyści coraz częściej grożą zamachami na świątynie  

Według dochodzeń prowadzonych przez hiszpańską policję zatrzymywani w związku z zagrożeniem terrorystycznym wyznawcy islamu to zazwyczaj młode osoby aktywne w internecie, szczególnie w sieciach społecznościowych. Liczni wśród nich to działający w pojedynkę zradykalizowani wyznawcy islamu wzywający w internecie do przeprowadzania zamachów na chrześcijan oraz ich świątynie, a także propagujący rozmaite formy terroryzmu.

Od grudnia dochodzeniem służb policyjnych objęci zostali m.in. czterej pochodzący z Maroka dżihadyści, którzy planowali zamach na bazylikę Matki Bożej w Elche, we wspólnocie autonomicznej Walencji, na wschodzie Hiszpanii. Mieszkający w tym mieście muzułmanie w wieku 14-17 lat chcieli dokonać aktu terroru w okresie świąt Bożego Narodzenia. Według dotychczasowych ustaleń inspektorów hiszpańskiej policji młodzi islamiści byli pod wpływem kontaktujących się z nimi przez sieci społecznościowe przedstawicieli jednej z organizacji dżihadystycznej. Wśród dotychczas zarekwirowanych przez policję dowodów planowanego ataku jest m.in. przejęty podczas zatrzymania przy jednym z muzułmanów rysunek katolickiej świątyni, która poza bazyliką w Elche, miała stać się celem ataku.

W lutym br., jak przekazały hiszpańskie służby, w internecie pojawił się wykonany przez dżihadystów plakat z hasłami zachęty do przeprowadzania zamachów w katedrach największych miast Hiszpanii. Według śledczych autorami akcji są członkowie samozwańczego Państwa Islamskiego.