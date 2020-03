Ks. Sawa odniósł się do obecnych w przestrzeni mediów społecznościowych teorii tłumaczących przyczyny wybuchu epidemii koronawirusa jako karę za grzechy. Zdaniem ewangelizatora, jest to nauczanie oparte na lęku i nie ma nic wspólnego z pełnym nadziei i miłosierdzia orędziem Chrystusowym.

„To jest fałszywe nauczanie, fałszywa doktryna oparta na lęku. Z lęku wyprowadza nas Jezus. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy pogrążeni w grzechu, ale cały czas mamy dawać Dobrą Nowinę, cały czas mamy dawać świadectwo o Bogu miłosiernym i przebaczającym” – powiedział w nagraniu filmowym umieszczonym na Facebooku. Zaznaczył zarazem, że strach nigdy nie będzie dobrym bodźcem do nawrócenia. „To błędna droga” – powtórzył, wyrażając ubolewanie z powodu wyznawców Jezusa odwołujących się w obecnej sytuacji do narracji strachu. „To nie jest narracja Ewangelii” – stwierdził.

„Mamy się nawracać i mamy pokutować, ale przede wszystkim mamy kochać Jezusa. Mamy się do Niego zbliżać - do Jego Ciała i Krwi. Zakończmy takie dywagowanie: za co jeszcze jest ta kara? Naprawdę w takiego Boga wierzymy?” – kontynuował swe rozważania pracownik Wydziału Teologicznego UŚ.

Jak zauważył kapłan, należy żyć Ewangelią i odrzucić religijność opartą na niepokoju i strachu. „Pan nasz Jezus - obecny w Najświętszym Sakramencie, obecny w swoim Słowie, we wspólnocie Kościoła - to jest nasza siła. W tych dniach niepokoju zbliżajmy się do kochającego Boga i dawajmy ludziom nadzieję!” – zaapelował i przypomniał, że takie świadectwo ma szansę przynieść ewangeliczne owoce.