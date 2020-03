Koronawirus a Kościół w Polsce  

Msze święte - transmisja zamiast obecności w kościele?

W całym kraju Episkopat Polski zalecił, aby - jeśli jednorazowo na Eucharystii gromadzi się w danym kościele dużo osób - wprowadzić dodatkowe msze, aby nie było wielkiej kumulacji wiernych. Nie ma obowiązku korzystania z wody święconej, gdy ktoś odczuwałby z tego powodu jakieś obawy czy dyskomfort oraz Komunii świętej, którą w całej Polsce można przyjmować także na rękę już od wielu lat.

Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli 15 la temu, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić.

Po apelu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego archidiecezja warszawska zaleciła osobom starszym i obniżonej odporności, aby zamiast osobistego uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych śledziły transmisje online lub w innych o godz. 11.00 transmisję mszy z kościoła seminaryjnego w Warszawie.

– Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio, w telewizji. Mamy możliwość, jak napisał abp Stanisław Gądecki, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę, to jest pora na to, by wykorzystać te środki – powiedział 12 marca rano minister zdrowia.

Kard. Kazimierz Nycz w wywiadzie dla Radia Plus Warszawa w środę wieczorem powiedział: “Wiara i modlitwa w takich sytuacjach jest człowiekowi potrzebna. Ale główną cnotą jest roztropność. Jeśli człowiek starszy przez jakiś czas będzie oglądać Msze św. w telewizji lub słuchać w radiu, postąpi roztropnie”.