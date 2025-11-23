info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem
Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem  
Roman Koszowski/Foto Gość

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Temat 40. ŚDM zaczerpnięty jest z Ewangelii wg św. Jana: „Wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną” (J 15, 27). Ojciec Święty przypomniał w swoim orędziu o sierpniowych obchodach Jubileuszu Młodych. Zachęcił, by jubileuszowe spotkanie „nie pozostało wydarzeniem odosobnionym, ale stało się dla każdego krokiem naprzód w życiu chrześcijańskim i silną motywacją do wytrwania w dawaniu świadectwa wiary”. Papież zaprosił młodych do rozpoczęcia przygotowań do kolejnej międzynarodowej edycji ŚDM, która odbędzie się w Seulu w sierpniu 2027 r.

Świadectwo owocem przyjaźni, nie ideologii

Leon XIV podkreślił, że chrześcijańskiego świadectwa nie należy mylić z propagandą ideologiczną, gdyż „jest ono prawdziwym źródłem przemiany wewnętrznej i społecznej wrażliwości”. Jak przypomniał Papież, Jezus nazwał swoich uczniów przyjaciółmi i tak właśnie ich traktuje, oczekując od nich przede wszystkim szczerej relacji. Zaznaczył, że nikt, tak jak Bóg, nie rozumie młodych ludzi, ich pragnień, buntu, emocji i dążeń.

Świadek poza centrum uwagi

Jako przykłady biblijnych przyjaciół Jezusa Papież wskazał św. Jana Ewangelistę i św. Jana Chrzciciela. „Prawdziwy świadek nie ma na celu zajmować pierwszego planu, nie szuka zwolenników przywiązanych do siebie” - pisał Papież. Zaznaczył, że przyjaciel słucha, rozeznaje, nie boi się mówić prawdy.

Wyjście poza strefę komfortu

W nawiązaniu do przesłania papieża Franciszka, Leon XIV zwrócił uwagę na przekraczanie własnej strefy komfortu, wychodzenie ku ubogim, odrzuconym. „Pytania nie zaprowadzą nas daleko, jeśli zatrzymamy je w sobie lub w zbyt wąskich kręgach. Realizacja naszych autentycznych pragnień zawsze wymaga wyjścia poza siebie” – napisał Leon XIV w orędziu. Podkreślił, że motywacją do wychodzenia poza znane schematy powinna być dla młodych ludzi także chęć znalezienia odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania. 

Chrystus  - Odpowiedź na dramaty młodości

Zdaniem Papieża odważne wyjście poza strefę komfortu, otwarcie się na pomoc Ducha Świętego mogą sprawić, że młodzi staną się misjonarzami dla rówieśników. Papież nie zapomniał o dramatach, z jakimi mierzą się młodzi. Są to m.in. przemoc, konieczność emigracji, rozłąka z bliskimi, brak dostępu do edukacji, wzrastająca presja społeczna, kryzysy rodzinne, wyrzuty sumienia z powodu popełnionych błędów. Papież napisał: „Wy sami możecie stanąć u boku innych młodych, towarzyszyć im i ukazywać, że Bóg w Jezusie stał się bliski każdemu człowiekowi. Jak lubił mawiać papież Franciszek: Chrystus pokazuje, że Bóg jest bliskością, współczuciem i czułością”. „Podobnie jak święci, również i wy jesteście wezwani do zachowania nadziei, zwłaszcza w obliczu trudności i przeszkód” – zachęcił Leon XIV.

Braterstwo jako chrześcijański styl życia

Papież przypomniał w orędziu, że Duch Święty pozwala nam spojrzeć na bliźniego nowymi oczami, aby dostrzec w nim brata, siostrę. Braterstwo to konkretny styl życia, jest antidotum na obojętność i duchowe lenistwo, motywuje do zaangażowania. „Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić: organizujcie się raczej, aby usuwać nierówności oraz pojednać spolaryzowane i uciskane społeczności. Dlatego, drodzy przyjaciele, słuchajmy głosu Boga w nas i przezwyciężajmy nasz egoizm, stając się pracowitymi budowniczymi pokoju” – czytamy w orędziu.

40. Światowy Dzień Młodzieży jest obchodzony w Kościołach partykularnych na całym świecie w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada. Uroczystość ta przypada każdego roku w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Zmiana daty „lokalnego” ŚDM, obchodzonego wcześniej w Niedzielę Palmową, była odpowiedzią papieża Franciszka na pragnienie Kościoła, by spotkanie młodych odbywało się na progu nowego roku liturgicznego, a orędzie, kierowane z tej okazji do młodzieży, mogło prowadzić młodych ludzi przez cały rok liturgiczny.

dodane 23.11.2025 09:19

