Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem  

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
Temat 40. ŚDM zaczerpnięty jest z Ewangelii wg św. Jana: „Wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną” (J 15, 27). Ojciec Święty przypomniał w swoim orędziu o sierpniowych obchodach Jubileuszu Młodych. Zachęcił, by jubileuszowe spotkanie „nie pozostało wydarzeniem odosobnionym, ale stało się dla każdego krokiem naprzód w życiu chrześcijańskim i silną motywacją do wytrwania w dawaniu świadectwa wiary”. Papież zaprosił młodych do rozpoczęcia przygotowań do kolejnej międzynarodowej edycji ŚDM, która odbędzie się w Seulu w sierpniu 2027 r.
Świadectwo owocem przyjaźni, nie ideologii
Leon XIV podkreślił, że chrześcijańskiego świadectwa nie należy mylić z propagandą ideologiczną, gdyż „jest ono prawdziwym źródłem przemiany wewnętrznej i społecznej wrażliwości”. Jak przypomniał Papież, Jezus nazwał swoich uczniów przyjaciółmi i tak właśnie ich traktuje, oczekując od nich przede wszystkim szczerej relacji. Zaznaczył, że nikt, tak jak Bóg, nie rozumie młodych ludzi, ich pragnień, buntu, emocji i dążeń.
Świadek poza centrum uwagi
Jako przykłady biblijnych przyjaciół Jezusa Papież wskazał św. Jana Ewangelistę i św. Jana Chrzciciela. „Prawdziwy świadek nie ma na celu zajmować pierwszego planu, nie szuka zwolenników przywiązanych do siebie” - pisał Papież. Zaznaczył, że przyjaciel słucha, rozeznaje, nie boi się mówić prawdy.
Wyjście poza strefę komfortu
W nawiązaniu do przesłania papieża Franciszka, Leon XIV zwrócił uwagę na przekraczanie własnej strefy komfortu, wychodzenie ku ubogim, odrzuconym. „Pytania nie zaprowadzą nas daleko, jeśli zatrzymamy je w sobie lub w zbyt wąskich kręgach. Realizacja naszych autentycznych pragnień zawsze wymaga wyjścia poza siebie” – napisał Leon XIV w orędziu. Podkreślił, że motywacją do wychodzenia poza znane schematy powinna być dla młodych ludzi także chęć znalezienia odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.
Chrystus - Odpowiedź na dramaty młodości
Zdaniem Papieża odważne wyjście poza strefę komfortu, otwarcie się na pomoc Ducha Świętego mogą sprawić, że młodzi staną się misjonarzami dla rówieśników. Papież nie zapomniał o dramatach, z jakimi mierzą się młodzi. Są to m.in. przemoc, konieczność emigracji, rozłąka z bliskimi, brak dostępu do edukacji, wzrastająca presja społeczna, kryzysy rodzinne, wyrzuty sumienia z powodu popełnionych błędów. Papież napisał: „Wy sami możecie stanąć u boku innych młodych, towarzyszyć im i ukazywać, że Bóg w Jezusie stał się bliski każdemu człowiekowi. Jak lubił mawiać papież Franciszek: Chrystus pokazuje, że Bóg jest bliskością, współczuciem i czułością”. „Podobnie jak święci, również i wy jesteście wezwani do zachowania nadziei, zwłaszcza w obliczu trudności i przeszkód” – zachęcił Leon XIV.
Braterstwo jako chrześcijański styl życia
Papież przypomniał w orędziu, że Duch Święty pozwala nam spojrzeć na bliźniego nowymi oczami, aby dostrzec w nim brata, siostrę. Braterstwo to konkretny styl życia, jest antidotum na obojętność i duchowe lenistwo, motywuje do zaangażowania. „Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić: organizujcie się raczej, aby usuwać nierówności oraz pojednać spolaryzowane i uciskane społeczności. Dlatego, drodzy przyjaciele, słuchajmy głosu Boga w nas i przezwyciężajmy nasz egoizm, stając się pracowitymi budowniczymi pokoju” – czytamy w orędziu.
40. Światowy Dzień Młodzieży jest obchodzony w Kościołach partykularnych na całym świecie w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada. Uroczystość ta przypada każdego roku w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Zmiana daty „lokalnego” ŚDM, obchodzonego wcześniej w Niedzielę Palmową, była odpowiedzią papieża Franciszka na pragnienie Kościoła, by spotkanie młodych odbywało się na progu nowego roku liturgicznego, a orędzie, kierowane z tej okazji do młodzieży, mogło prowadzić młodych ludzi przez cały rok liturgiczny.
Pełna treść papieskiego orędzia na następnej stronie.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.
Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.
Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem
Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".
AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.
Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.
...pracujemy nad zmianami planu.
Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni
„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.