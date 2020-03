Środki jakie zostały przesłane do stolic na konsultacje w nocy z poniedziałku na wtorek przewidują umożliwienie rządom przyznawanie dotacji lub ulg podatkowych dla firm w wysokości do pół miliona euro.

"Minionej nocy KE wysłała państwom członkowskim projekt propozycji do konsultacji w sprawie tymczasowych ram pomocy państwa, by wesprzeć gospodarkę w kontekście Covid-19" - powiedziała na wtorkowej telekonferencji prasowej rzeczniczka KE Arianna Podesta.

Projekt przewiduje możliwość subsydiowania gwarancji bankowych dla firm, a także dopłacania do oprocentowania publicznych i prywatnych pożyczek. KE spodziewa się, że te złożone w trybie pilnym propozycje zostaną przyjęte przez kraje UE w ciągu najbliższych dni.

To szybsze działanie niż podczas kryzysu finansowego sprzed dekady. Wówczas minęły trzy tygodnie od rozpoczęcia wewnętrznych konsultacji do przyjęcia propozycji mających łagodzić skutki krachu.

Wiceszefowa KE Margrethe Vestager podkreśliła w specjalnym oświadczeniu w tej sprawie, że celem jest zapewnienie firmom płynności, aby utrzymały działalność lub w razie potrzeby mogły ją tymczasowo zawiesić.

Kryzys wywołany Covid-19 dotknie dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw i miliony pracowników. Jednym z przykładów jest decyzja niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen, który zapowiedział, że zamyka "na dwa-trzy tygodnie" większość swoich fabryk w Europie w związku z pandemią koronawirusa. Na podobny krok zdecydował się francuski Renault w Hiszpanii oraz Airbus we Francji i Hiszpanii.

Dla tych firm pół miliona euro to niewiele, ale dla mniejszych przedsiębiorstw turystycznych, transportowych, czy organizujących wydarzenia wsparcie - jeśli zdecydują się na nie rządy poszczególnych krajów - może być decydujące dla ich przetrwania.

Najbliższe tygodnie będą krytyczne dla sektora lotniczego. KE zapowiada jednak, że chce wesprzeć i tę branżę. "Jeśli chcemy zminimalizować trwałe zwolnienia i szkody w europejskim sektorze lotnictwa, konieczne są pilne działania. Komisja jest gotowa do natychmiastowej współpracy z państwami członkowskimi, by znaleźć możliwe do zastosowania rozwiązania, które pozwolą zachować tę ważną część naszej gospodarki" - zaznaczyła Vestager.

Wybuch epidemii koronawirusa ma umożliwić przyznawanie rekompensat liniom lotniczym, nawet jeśli te w ciągu ostatniej dekady korzystały już z wsparcia. W obecnej sytuacji nie będzie miała zastosowania zasada "ten jeden ostatni raz" odnosząca się do wsparcia publicznego dla linii lotniczych.