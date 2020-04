Parafie w czasie pandemii mogą być zwolnione z ograniczenia, która nie pozwala prowadzić na YouTube transmisji na żywo. Chodzi o wymóg posiadania co najmniej 1000 subskrybentów.

Aby skorzystać ze zwolnienia, wystarczy wysłać prośbę o to na adres: parafie.zwolnienie@gmail.com. Odpowiedzi mają być udzielane według kolejności zgłoszeń. Google zaoferował też bezpłatne szkolenia dla parafii zainteresowanych transmisjami. Można także skorzystać z naszego gościowego webinara.

O sprawie poinformowało Biuro Prasowe KEP. Za inicjatywę podziękował rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. - Szczególnie istotne są one w czasie Triduum Paschalnego i Wielkanocy, kiedy to z powodu rygorów sanitarnych pozostajemy w domach – zauważył, dodając, że do przeprowadzania transmisji z parafii zachęcał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.