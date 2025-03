5 mln dolarów nagrody za schwytanie przywódców rebelii M23  

Wszyscy trzej zostali skazani zaocznie na śmierć w zeszłym roku, pod zarzutem zdrady..

Pomimo nagrody, ich aresztowanie pozostaje mało prawdopodobne, ponieważ wspierane przez Rwandę siły M23 nadal dominują we wschodniej części DR Kongo, zajmując duże miasta, takie jak Goma i Bukavu. W wyniku tych działań tysiące osób zostało zabitych, a setki tysięcy przesiedlonych.

Prezydent RD Konga Félix Tshisekedi wzywa do nałożenia międzynarodowych sankcji na Rwandę, która według raportu ONZ wspiera militarnie rebelię M23.

DR Kongo również wezwało USA do pozyskiwania minerałów bezpośrednio z jej terytorium, a nie z Rwandy, którą kongijski rząd oskarża o przemyt złota i koltanu, niezbędnych do produkcji elektroniki

Rwanda zaprzecza rabowaniu zasobów DR Kongo. Co do wspierania wspierania M23, Rwanda powołuje się na obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z domniemanymi powiązaniami Konga z formacją FDLR, to milicje Hutu powiązane z ludobójstwem w Rwandzie w 1994 r. Te zarzuty Rwandy są z kolei odrzucane przez stronę kongijską.

Wg raportu ONZ około 4000 żołnierzy rwandyjskich walczy u boku rebeliantów M23 we wschodnim Kongo, gdzie rebelianci kontrolują obecnie stolice prowincji Północne Kiwu i Południowe Kiwu.

M23 jest obecnie najpotężniejszą z wielu grup zbrojnych walczących o tereny na wschodzie Konga.