Zełenski: rozmawiałem z następcą tronu o warunkach trwałego pokoju  

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek, że spotkał się w Arabii Saudyjskiej z następcą tronu, księciem Mohammedem ibn Salmanem i rozmawiał z nim na temat kroków w stronę zakończenia wojny z Rosją oraz warunkach koniecznych do osiągnięcia trwałego pokoju.

"Podkreśliłem konkretnie kwestię uwolnienia jeńców i powrotu naszych dzieci, co mogłoby być kluczowym krokiem budowania zaufania w wysiłkach dyplomatycznych. Znaczna część dyskusji poświęcona była formatom gwarancji bezpieczeństwa" - napisał Zełenski na platformie X.

Odniósł się w ten sposób do tysięcy ukraińskich dzieci, uprowadzonych do Rosji po rozpoczęciu przez ten kraj inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku.

Zełenski podziękował Mohammedowi ibn Salmanowi, który jest faktycznym władcą Arabii Saudyjskiej, za "jego mądre spojrzenie na sprawy globalne i wsparcie dla Ukrainy". Podkreślił, że Arabia Saudyjska oferuje "kluczową platformę dla dyplomacji".

Ukraińska delegacja pozostanie w Dżuddzie, by we wtorek negocjować z delegacją amerykańską - napisał Zełenski, wyrażając nadzieję na "praktyczne rezultaty" tego spotkania. "Stanowisko Ukrainy w tych rozmowach będzie całkowicie konstruktywne" - zapewnił.

Prezydent dodał, że przedyskutował z następcą tronu również kwestie dwustronnej współpracy oraz inwestycji w sektorze bezpieczeństwa, energii i infrastruktury, a także odbudowy Ukrainy.

Przed Zełenskim do Dżuddy przybył sekretarz stanu USA Marco Rubio, który będzie reprezentował Stany Zjednoczone we wtorkowych rozmowach z delegacją ukraińską. Będą w niej m.in. z szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oraz minister obrony Rustem Umierow. Będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw od czasu kłótni prezydentów USA i Ukrainy w Gabinecie Owalnym w Białym Domu z 28 lutego.

Rozmowy amerykańsko-ukraińskie mają się rozpocząć o godzinie 12 czasu miejscowego (godz. 10 czasu polskiego). (PAP)

wia/ sp/