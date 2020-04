"Potwierdzam, że kard. Marian Jaworski trafił do Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie. Jego stan jest poważny, ale stabilny" - przekazał dziennikarzom M. Mikos.

Arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej trafił do szpitala w nocy z czwartku na piątek. Przebywa na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej.

Kard. Marian Jaworski urodził się w 1926 r. we Lwowie. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie, a ze względu na wojnę formację kontynuował w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia przyjął z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1950 r. Przez dwa lata był wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej koło Lubaczowa.

W 1984 został administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, a w 1991 objął urząd metropolity lwowskiego. W 2001 Jan Paweł II kreował go kardynałem. Brał udział w konklawe, na którym wybrano na papieża kardynała Josepha Ratzingera. W 2008 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Krakowie.

Otrzymał wiele wyróżnień. Do najważniejszych należą: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia teologiczne i dydaktyczne oraz za posługę duszpasterską Kościołowi Lwowskiemu oraz Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii.