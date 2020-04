- Konferencja Episkopatu Polski popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci - podkreślił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Przywołał też słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający”.

W związku z powrotem do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” rzecznik Episkopatu zaznaczył, że pod projektem podpisało się 830 tys. obywateli. „Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Od dwóch lat obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję" czekał na wznowienie prac. Zachęcam wszystkich wierzących do modlitwy o to, by jak najszybciej zostały zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej. Taką nadzieję wyraziło m.in. Prezydium Episkopatu 11 stycznia 2018 roku po tym, jak Sejm skierował projekt do dalszych prac” - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, zakazująca tzw. aborcji eugenicznej, dokonywanej ze względu na choroby lub uszkodzenie płodu, została przedstawiona polskim biskupom 6 czerwca 2017 r. na 376. Zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem i spotkała się z ich poparciem. Biskupi w komunikacie po obradach zaapelowali „o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia”, poparli zbieranie podpisów i polecili tę inicjatywę modlitwie wiernych.

8 listopada 2017 roku Prezydium Konferencji Episkopatu w specjalnym komunikacie zachęciło do wsparcia inicjatywy. „Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore - napisali biskupi. Dodali, że osoba ludzka istnieje od chwili poczęcia, o czym mówi współczesna nauka. Jednocześnie zaapelowali o adopcję dzieci, jeśli rodzice nie zdecydują się na ich wychowywanie.

12 grudnia 2017 roku Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu powiedział, że „usunięcie przesłanki eugenicznej pozwalającej na uśmiercenie dziecka w okresie prenatalnym, będzie ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania pełnej ochrony życia”. W słowie przygotowanym na Niedzielę Świętej Rodziny 2017 roku zatytułowanym „Kochaj, nie zabijaj!” Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po raz kolejny przypomniało, że polscy biskupi popierają obywatelską inicjatywę „Zatrzymaj aborcję” „jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia”.

Kolejny raz biskupi zabrali głos w tej sprawie przed rozpoczęciem obrad Sejmu, 10 stycznia 2018 roku. Zaapelowali do wiernych o modlitwę, a do parlamentarzystów o to, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Przypomnieli, że „ci, którzy respektują prawa człowieka - a wśród nich pierwszym jest prawo do życia - nie powinni popierać projektów prawnych skierowanych przeciwko życiu”.

11 stycznia 2018 roku, po tym, jak Sejm skierował projekt do dalszych prac, Prezydium Konferencji Episkopatu podziękowało posłom, którzy udzielili mu poparcia. Biskupi wyrazili nadzieję, że „wkrótce zostaną zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej”. Biskupi przypomnieli w komunikacie słowa Ojca Świętego Franciszka o tym, że „po siedemdziesięciu latach od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wciąż są łamane prawa podstawowe, a przede wszystkim prawo do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej”.

14 marca 2018 roku w komunikacie po obradach 378. Zebrania plenarnego KEP w Warszawie biskupi, w związku z zatrzymaniem prac legislacyjnych, napisali: „Przypominając o konieczności bezwarunkowego szacunku należnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia (por. Dignitas personae, 10), biskupi apelują o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim »Zatrzymaj aborcję«”.

„Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los” - napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w kolejnym komunikacie ws. ochrony życia wydanym 13 listopada 2019 roku.

Przewodniczący Episkopatu przypominał: „Obowiązujące w Polsce przepisy o prawnej ochronie życia ludzkiego, za sprawą zamieszczonych w ustawie tzw. wyjątków, wciąż naruszają wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego. W szczególny sposób jest to prawdziwe w stosunku do tzw. aborcji eugenicznej dopuszczonej prawnie na podstawie dużego prawdopodobieństwa upośledzenia lub choroby. (…) W przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka mamy prawne przyzwolenie na selekcję z uwagi na stan zdrowia nieurodzonego jeszcze dziecka, co stanowi bezpośrednią dyskryminację”.