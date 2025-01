Papież na spotkanie w Tallinie: Kościół potrzebuje młodych  

„Kościół powszechny potrzebuje was wszystkich, aby głosić dziś dobrą nowinę o Bożej miłości” – czytamy w papieskim przesłaniu do uczestników rozpoczynającego się dziś w stolicy Estonii, Tallinie 47. Europejskiego Spotkania Młodych. W imieniu Ojca Świętego podpisał je sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin.

Oto tekst papieskiego przesłania w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy młodzi,

To właśnie nad brzegiem Bałtyku, w Tallinie, spotykacie się w tym roku na 47. Europejskim Spotkaniu prowadzonym przez Wspólnotę z Taizé. Papież Franciszek przesyła wam serdeczne pozdrowienia, a także braciom ze Wspólnoty, zwierzchnikom różnych wyznań chrześcijańskich w Estonii i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy was goszczą obecnie pod koniec roku.

Podczas swojej podróży apostolskiej do trzech krajów bałtyckich w 2018 r. Ojciec Święty spotkał się z młodymi ludźmi w kościele luterańskim Kaarli w Tallinie i wypowiedział słowa, które również opisują to, czego doświadczacie w tych dniach: „Jest zawsze czymś pięknym zgromadzić się, dzielić się świadectwami życia, wyrażać to, co myślimy i czego pragniemy. Bardzo dobrze, gdy jesteśmy razem my, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa” (Spotkanie ekumeniczne z młodzieżą, 25 września 2018 r.)

Spotkanie w duchu dzielenia się i braterstwa jest tym ważniejsze w dzisiejszym kontekście, kiedy nasz świat przechodzi poważne próby. Wiele krajów jest naznaczonych przemocą i wojną, wiele osób jest ofiarami nieludzkiego traktowania, a jeszcze inni są zdezorientowani w obliczu nierówności w naszych społeczeństwach i wobec poważnych zagrożeń ekologicznych.

W tych dniach w Tallinie pragniecie jednak „mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję”, zgodnie z tytułem listu, który brat Matthew, przeor Taizé, napisał na nadchodzący rok. Apel ten, wpisujący się w temat Roku Jubileuszowego 2025, skierowany jest również do każdego z was: „Wędrujcie w nadziei! Nadzieja przezwycięża wszelkie znużenie, wszelki kryzys i wszelki niepokój, dając nam silną motywację do pójścia naprzód, ponieważ jest darem, który otrzymujemy od samego Boga: On wypełnia nasz czas sensem, oświeca nas w drodze, pokazuje nam kierunek i cel życia” (Orędzie na 39. Światowy Dzień Młodzieży, 24 listopada 2024 r.)

Drodzy młodzi, Ojciec Święty liczy na was i potwierdza zaufanie, jakim Kościół was darzy, ponieważ Kościół powszechny potrzebuje was wszystkich, aby głosić dziś dobrą nowinę o Bożej miłości. Takie jest również znaczenie procesu synodalnego podjętego przez Kościół katolicki, który doprowadził do wielkiego postępu w ekumenicznej przyjaźni z naszymi braćmi i siostrami różnych wyznań chrześcijańskich.

Powierzając każdego z was i wasze rodziny Panu, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, papież Franciszek z całego serca udziela wam apostolskiego błogosławieństwa i powierza się waszym modlitwom.

Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości

Przesłania na spotkanie w Tallinie wystosowali także Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I (Konstantynopol – duchowy zwierzchnik prawosławia); Arcybiskup Yorku, Stephen Cottrell (Kościół anglikański); Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej, pastor Anne Burghardt; Przewodnicząca Światowej Rady Metodystycznej, biskup Debra Wallace-Padgett: Sekretarz generalny Światowego Związku Baptystycznego, ks. dr Elijah Brown; ks. Samuel van der Maas ze Światowego Aliansu Ewangelicznego; Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres oraz Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.