Prezydent podczas wystąpienia podkreślił, że sytuacja epidemiczna w Polsce "jest - póki co - pod kontrolą". Dodał, że premier Mateusz Morawiecki powiedział mu w czwartek, że "ma nadzieję, że w perspektywie najbliższych tygodni będziemy mogli wprowadzać kolejne rozluźnienia" w walce z epidemią.

"Mam nadzieję, że odpowiedzialność i dyscyplina naszych rodaków, wśród nas wszystkich, zostanie utrzymana, że będziemy dalej skutecznie z tą epidemią koronawirusa walczyli" - powiedział Duda. Poprosił też obywateli, by - "przy uwzględnieniu obecnie już wprowadzonych rozwiązań, łatwiejszych dla wszystkich, jeżeli chodzi o funkcjonowanie", a także biorąc pod uwagę wprowadzone niedawno możliwości wyjścia do parków i lasów "po to, żeby trochę odetchnąć" - tych możliwości nie nadużywali. Zachęcał, by akcję "zostań w domu" nadal traktowano poważnie.

"Proszę, by jak najmniej się kontaktować, z rodziną, ze znajomymi, w sposób bezpośredni. Jeśli już, to bardzo proszę trzymać dystans. (...) Dystans pomiędzy nami jest niezwykle ważny. (...) Bardzo bym prosił, żeby tych zasad nadal pilnować" - powiedział prezydent.