- Moment poznania Jezusa ma miejsce przy Eucharystii. Jak spożywasz słowo Boże, to ono cię prowadzi do Paschy - do spożywania tego chleba i tego wina! To jest moment rozstrzygający. Bo albo w to wejdziesz, albo się cofasz do siebie - i nie jesteś wstanie do końca poznać Jezusa - tłumaczył arcybiskup Grzegorz.