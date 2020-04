W ramach inicjatywy będziemy publikować filmy z koncertami online z archikatedry oliwskiej w Gdańsku. Na nagraniach zaprezentujemy piękno oliwskich organów, wyjątkowość architektury świątyni będącej pomnikiem kultury, a także krajobraz Trójmiasta w czasie epidemii.

Już teraz zapraszamy do zapoznania się ze zwiastunem naszej akcji.

Gość Gdański Wygrywamy przyszłość - zapowiedź koncertów charytatywnych



Filmy będą ukazywały się trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16) na naszej stronie internetowej gdansk.gosc.pl oraz na profilu facebookowym "Gość Gdański". Cykl będzie się składał z ośmiu koncertów; pierwszy już w najbliższy poniedziałek, 27 kwietnia.

Celem inicjatywy jest zbiórka pieniędzy na zakup zestawów komputerowych (laptop i drukarka o wartości 2 tys. zł.) dla dzieci ze świetlic będących pod opieką gdańskiej Caritas, które pozbawione środków dydaktycznych mają utrudniony dostęp do zdalnej nauki w czasie pandemii lub nie mają go w ogóle. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji - wesprzyj zbiórkę.

Ideą towarzyszącą wydarzeniu jest również propagowanie alternatywnych form dostępu do kultury.

Dariusz Kula Koncerty zostały przygotowane jako działanie non-profit przez Błażeja Musiałczyka, wirtuoza i propagatora muzyki organowej, organistę archikatedry oliwskiej, wraz z Małgorzatą Rocławską, sopranistką.



Podopieczni świetlic Caritas potrzebują wsparcia w postaci sprzętu komputerowego, aby swobodnie móc się kształcić. Nasze wspólne działania to najlepsza inwestycja w rozwój zdolnych, a niezamożnych dzieci. Razem wygrajmy dla nich przyszłość.

Patronem honorowym akcji jest abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.