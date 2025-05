Świat gratuluje nowemu papieżowi – Leonowi XIV

Pierwszy papież z USA – głoszą ogromne nagłówki amerykańskich mediów. Zarówno tych świeckich, jak i katolickich. Na wybór kardynała Roberta Francisa Prevosta na papieża Leona XIV reaguje cały świat. Swojemu rodakowi pogratulował między innymi prezydent USA Donald Trump.

Słowa szacunku ze świata polityki

„Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został ogłoszony papieżem. To dla mnie wielki zaszczyt, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakież to ekscytujące i jakiż wielki zaszczyt dla naszego kraju. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment” – napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump.

Słowa gratulacji płyną też z innych stolic. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wybór nowego papieża to moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata. „W Polsce przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał Święty Jan Paweł II – poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności. Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi – w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie. Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji” – oświadczył polski prezydent.

Na wybór nowego papieża zareagował też m. in. prezydent Francji. Emmanuel Macron napisał, że to historyczny moment dla Kościoła katolickiego i milionów jego wiernych. „Papieżowi Leonowi XIV, wszystkim katolikom we Francji i na całym świecie, przesyłam braterską wiadomość. W dniu 8 maja – niech ten 8 maja przyniesie pokój i nadzieję” – podkreślił francuski prezydent. Dziś przypada 80. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

Radość w obu Amerykach

Przez dziesięciolecia dotychczasowy kardynał Robert Prevost był związany z kościołem w obu Amerykach. Na jego wybór na biskupa Rzymu z radością zareagowali wierni w Archidiecezji Chicago, bo właśnie w tym mieście nowy Ojciec Święty przyszedł na świat w 1955 roku. Archidiecezja Chicago zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z momentu, w którym w Katedrze Najświętszego Imienia Jezus ks. Greg Sakowicz ogłosił wiernym wybór kard. Prevosta na papieża Leona XIV. „Urodzony w Chicago kardynał Robert Prevost jest teraz papieżem Leonem XIV” – głosi wielki nagłówek na stronie Archidiecezji Chicago.

Radość także w Peru, gdzie przez lata posługiwał nowy papież. „Święty Lud Boży, który pielgrzymuje w Chiclayo, wita i gratuluje nowo wybranemu Papieżowi, Jego Świątobliwości Robertowi Francisowi Prevostowi, augustianinowi, wybranemu na Następcę św. Piotra” – głosi komunikat biskupa peruwiańskiej diecezji Chiclayo Edinsona Edgaro Farfana Cordovy. Nowy papież, ukazując się wiernym w loggii Bazyliki św. Piotra, oprócz języka włoskiego, po raz pierwszy wypowiedział słowa pozdrowienia po hiszpańsku. Przypomniał w ten sposób o swoich bliskich związkach z Kościołem hiszpańskojęzycznym.

Papież augustianin

Leon XIV to kolejny po papieżu Franciszku zakonnik. Ojciec Święty jest augustianinem. Na jego wybór zareagował też jego macierzysty zakon. „Nowy augustiański papież dla Kościoła. Módlmy się o pokorny i wolny od zbrojeń pokój" – napisano na profilu Zakonu Świętego Augustyna na Facebooku, nawiązując do słów nowego papieża. „To jest pokój zmartwychwstałego Chrystusa. To pokój rozbrojony i rozbrajający, pokorny i wytrwały” – powiedział Leon XIV. Do wpisu augustianów dołączono też niedawny wywiad z kard. Prevostem.