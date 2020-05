Arcybiskup Skworc zaapelował, aby w pierwszy dzień maja, który w tym roku przypada w pierwszy piątek miesiąca, podtrzymać pokutny charakter tego dnia i zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w intencji ustąpienia niebezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19.

Jednocześnie zachęcił także do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa robotnika za tych, którym z powodu pandemii zagraża bezrobocie.

"Prośmy o dary Ducha Świętego dla pracodawców, aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, w imię społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby mężnie odpierali pokusy wykorzystywania trudnej sytuacji do działań na niekorzyść pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy" - zaapelował metropolita katowicki.