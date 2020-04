Prognoza pogody na 30 kwietnia i 1 maja  

Polska znajduje się w zasięgu rozległej zatoki niskiego ciśnienia, związanej z głównym niżem znad Wysp Brytyjskich i wtórnym ośrodkiem z rejonu Karpat, w strefie frontów atmosferycznych. Na północy kraju zalega chłodniejsze powietrze, nad południowe rejony napływa cieplejsza polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W czwartek początkowo na południowym wschodzie, a po południu na zachodzie zachmurzenie duże, natomiast na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane. Początkowo na południowym wschodzie zanikający deszcz, a po południu miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. na Podlasiu, około 14 st. nad morzem, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, do 21 st. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem, na Przedgórzu i w czasie burz okresami porywisty, przeważnie z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywach do 60 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 300. Na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 3 st. na Suwalszczyźnie, około 7 st., 9 st. w centralnym pasie od wybrzeża po Podkarpacie, do 9 st, 11 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, po południu burze. Burze prognozowane są głównie w pasie od wybrzeża przez centrum kraju po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. na Półwyspie Helskim, około 16 st. na zachodzie kraju do 21 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, niewykluczone również burze. Suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni, po południu skręcający na zachodni.