W czasie pandemii koronawirusa "Zanurzeni w Miłości" związani z Fundacją SMS z Nieba szukają różnych sposobów wsparcia ludzi chorych i całego środowiska medycznego. Rozpoczęli od zbiórki pieniędzy na respiratory dla szpitali w Polsce (do tej pory udało się w ten sposób ufundować 30 takich urządzeń). Teraz podjęli akcję pn. "Książki dla szpitali", rozprowadzane przez Bibliotekę Ozdrowieńców.

Dzięki temu pacjenci szpitali będą mogli otrzymać na własność książkę, której lektura umocni ich duchowo i tym samym pomoże w powrocie do zdrowia. Co więcej – zaproszeni są oni do tego, by podjęty wysiłek czytania ofiarować w intencji innych chorych oraz za służbę zdrowia.

– Chcemy, by każdy kto otrzyma od nas książki, traktował ich lekturę jako swoistą modlitwę w intencji uzdrowienia chorych i wsparcia medyków – wyjaśnia pomysłodawca akcji ks. Rafał Jarosiewicz z Fundacji SMS z Nieba. – Wierzymy, że dla wielu będzie to dodatkową motywacją do przeczytania książki.

Jak dodaje, nie będzie to czas stracony, bo wszystkie woluminy w Bibliotece Ozdrowieńców to książki z przesłaniem, formujące duchowo, skłaniające do refleksji. Wśród nich można znaleźć publikacje ks. Jana Kaczkowskiego, Marcina Zielińskiego czy ks. Rafała Jarosiewicza. Obecnie Biblioteka Ozdrowieńców posiada 12 tysięcy egzemplarzy, ale chce poszerzać ofertę i stara się o pozyskanie kolejnych tytułów. Nadto tworzy darmową bazę audiobooków.

Do akcji rozprowadzania książek włączyli się kapelani szpitali w Polsce. To oni, a także chętny do współpracy personel medyczny, przekazują je chorym. Rozdano już 400 egzemplarzy, jest zamówienie na 300 kolejnych.

– Kapelan ofiarowując takie książki, dysponuje praktycznym narzędziem ułatwiającym mu budowanie relacji z pacjentem – podpowiada ks. Jarosiewicz. – To stwarza okazję do głębszej rozmowy, a co za tym idzie – podjęcia przez pacjenta pokuty, nawrócenia i obudzenia w nim żywej wiary.

Biblioteka Ozdrowieńców przestrzega reżimu sanitarnego – wszystkie książki są nowe, toteż nie muszą podlegać wymaganej obecnie wielodniowej kwarantannie, ponadto nie tworzą biblioteki szpitalnej, lecz są przekazywane na własność i zabierane przez ozdrowieńców do domu.

Akcję wspólnie realizują Fundacja SMS z Nieba, Fundacja Służąc Życiu i Wydawnictwo RTCK. Więcej informacji dostępnych jest na stronie "Zanurzeni w Miłości".