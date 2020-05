Szukamy odpowiedzi na pytanie, co powiedziałby Jan Paweł Wielki nam, Polakom, żyjącym w 2020 roku – podzielonym z powodu poglądów politycznych, spierającym się o datę wyborów czy reformę sądów, a nawet o sposób przyjmowania Komunii świętej i obawiającym się o zdrowie zagrożone przez koronawirusa. Jaki sposób obrony przed atakami na rodzinę by zaproponował? Święty papież świętych (co, mamy nadzieję, wykaże rozpoczęty właśnie proces beatyfikacyjny) rodziców z pewnością doradzi najlepiej. Bo – jak pisze w jednym z artykułów Marcin Jakimowicz – odważne intuicje Jana Pawła II są wciąż żywe, a w jego dokumentach, homiliach, katechezach wciąż odnajdujemy najtrafniejsze odpowiedzi na nasze pytania.

