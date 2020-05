"Nie jesteście sami! Od Bałtyku po Tatry zapewniamy o naszej solidarnej modlitwie w Waszych intencjach" - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w specjalnym słowie skierowanym do górników w związku z trudną sytuacją epidemiczną na Śląsku.

W liście przekazanym PAP w poniedziałek przez biuro prasowe KEP, abp Gądecki w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce zapewnił o duchowej łączności ze wszystkimi górnikami i ich rodzinami, zwłaszcza z tymi, których bezpośrednio dotknęła epidemia.

"Górnicy wielokrotnie udowodnili swoją miłość do Polski i do Kościoła, dlatego dzisiaj chcemy Was zapewnić - nie jesteście sami! Od Bałtyku po Tatry zapewniamy o naszej solidarnej modlitwie w waszych intencjach" - napisał.

Abp Gądecki wymienił cechy etosu górniczej służby, takie jak "pracowitość, wytrzymałość, uczciwość, solidarność, a jednocześnie wiara i pokora wobec Stwórcy i stworzenia". Wyraził nadzieję, że pozwolą one wszystkim górnikom przetrwać ten trudny czas, wrócić do sił i pełnego zdrowia.

"Dziękuję również wszystkim górnikom, którzy wyzdrowieli i oddają szlachetnie swoją krew dla ratowania innych chorych" - napisał przewodniczący KEP. Jednocześnie wyraził "smutek i oburzenie wobec wszystkich niesprawiedliwych słów, które padały w ostatnich dniach wobec górników i ich rodzin". "Wobec choroby i cierpienia jedyną postawą jest serdeczne współczucie, modlitwa oraz braterska pomoc w powrocie do zdrowia" - podkreślił abp Gądecki.