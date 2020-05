- Trzy miesiące temu postawiliśmy sobie jasny cel, choć trudny do zrealizowania - przesunięcie fali zachorowań, aby nie zabrakło łóżek, respiratorów, środków medycznych; ten cel udało się zrealizować; zapanowaliśmy nad pandemią koronawirusa lepiej niż bogatsze kraje - mówił Morawiecki.

Od najbliższej soboty nastąpi zmiana zasad dotycząca noszenia maseczek; w przestrzeniach ogólnodostępnych noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach czy w kinach maseczki będą wciąż obowiązkowe.

Premier podkreślił, że w związku m.in. z rosnącą liczbą powrotów do zdrowia osób, które były zakażone koronawirusem, znoszone będą niektóre obostrzenia. Jak zaznaczył, "od najbliższej soboty 30 maja sporo się zmienia".

Po pierwsze zmienią się zasady dotyczące zakrywania usta i nosa. "Będzie obowiązywała jedna generalna zasada: w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie, blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek" - poinformował premier.

Jak zaznaczył, "zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego zostaną przygotowane warunki, na przykład restauracja, zakład fryzjerski czy inne zakłady usługowe".

Premier dodał, że w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach czy w kinach maseczki będą wciąż obowiązkowe.

"Od soboty zdejmujemy również ograniczenia w handlu - to ważny dzień dla wszystkich handlowców. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni sklepu" - zapowiedział premier.

Poinformował także, że podobne ograniczenia przestają od soboty obowiązywać w gastronomii, ale zaznaczył, że nadal będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w mniejszych sklepach i gastronomii przy doprowadzeniu do stołu lub wyjściu do toalety.

"Jeżeli chodzi o kult religijny - już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego" - powiedział Morawiecki.

"Chcemy dopuścić możliwość zgromadzeń do 150 osób" - oświadczył szef rządu na środowej konferencji prasowej. "Ta liczba jest wydyskutowana, wypracowana z wieloma ekspertami, epidemiologami" - zaznaczył.

"Te zgromadzenia, bardzo proszę, organizować z zachowaniem dystansu, aby ograniczyć ryzyko transmisji koronawirusa" - podkreślił Morawiecki. Zastrzegł, że dla zachowania absolutnego bezpieczeństwa, decyzję i zalecenia dotyczące organizacji takich wydarzeń podejmować będzie Główny Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektor Sanitarny we współpracy z wojewodą.

"Może się tak zdarzyć, że będą ogniska koronawirusa i akurat w tym miejscu ktoś zapragnie zrobić zgromadzenie. Należy tu zachować zdrowy rozsądek, pewne kwestie bezpieczeństwa będą tu zastosowane" - zaznaczył szef rządu.

Morawiecki podczas konferencji prasowej podał, że "instytucje kultury, jak kina, teatry, filharmonie i inne, a także obiekty sportowo-rekreacyjne: baseny, siłownie, kluby fitness oraz solaria i salony masażu, te wszystkie miejsca będą mogły być otwarte przy zachowaniu zasad epidemicznych, sanitarnych".

Poinformował, że "wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby". "Bo wiemy z doświadczeń z innych krajów, że to są bardzo często ogniska nowych zakażeń" - mówił.

Powiedział, że wesela będą mogły odbywać się od 6 czerwca z udziałem 150 gości.

W tym tygodniu ponownie rusza piłkarski sezon w Polsce. Wznowienie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy zaplanowano na 29 maja. Mecze będą się jednak odbywać bez udziału kibiców.

O obecność kibiców na stadionach premier był pytany podczas środowej konferencji prasowej. Morawiecki podkreślił, że od wielu tygodni prowadzone są rozmowy co do procedur w sprawie dopuszczenia do takich rozgrywek. "Bardzo się cieszę, że one ruszają" - powiedział.

Poinformował, że trwają także prace nad protokołem umożliwiającym obecność kibiców na stadionie. "Pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność, niepełną. Pamiętamy, że na meczach jedna osoba w bardzo szybki sposób jest wstanie przetransmitować tę chorobę na wiele osób i potem z powrotem liczba zakażonych wzrasta" - podkreślił premier.

Dodał jednocześnie, że w tym temacie "będziemy też mieli dobre wiadomości dla kibiców". "Ale nad tym protokołem pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej" - zaznaczył Morawiecki.

Dzięki wsparciu z tarczy finansowej i antykryzysowej udało się uratować ponad 4 mln miejsc pracy - stwierdził premier Morawiecki. Dodał, że na ten cel przeznaczono 40 mld zł.