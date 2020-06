Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

Jak czytamy w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce, podstawowym celem wprowadzanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa pątników i wszystkich osób postronnych na szlaku pielgrzymki oraz utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Odnosząc się do wskazań GIS, bp Krzysztof Zadarko podkreślił, jak ważna jest roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów. „Organizatorzy pielgrzymek powinni przeszkolić pielgrzymów w zakresie znajomości „Wytycznych GIS”, odebrać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i zobowiązanie ich stosowania” – wskazał bp Zadarko. Dodał też, że ostateczną decyzję o kształcie pielgrzymki diecezjalnej lub zakonnej podejmuje biskup diecezji lub w przypadku zakonów prowincjał.

Wytyczne GIS obejmują procedury zapobiegawcze (zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki), procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa i procedury w przypadku zakażenia koronawirusem jednego z pątników. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że w pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe, niemanifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi postępowania podczas epidemii: obowiązek częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, zachowanie dystansu społecznego pomiędzy ludźmi (rekomendowane są 2 metry), unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilości toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego. „Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia” – czytamy w dokumencie.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem. „Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie)” – czytamy w Wytycznych.

„W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinien być wezwany transport medyczny” – podkreśla dokument. Następnie, według wytycznych, należy powiadomić właściwą miejscu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. „W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej” – czytamy w dokumencie.

„Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki” – podkreśla bp Zadarko.