Papież oddał na aukcję rower Sagana

Kolarzówkę, jakiś czas temu, podarował papieżowi Peter Sagan, wielokrotny słowacki mistrz świata, szczęśliwy, że może wziąć udział w akcji. Razem z nim podobny gest wykonają inni przedstawiciele świata sportowego.

Aukcja nosi nazwę „We Run Together” i polega na licytacji pamiątek sportowych. Odbywa się na stronie www.charitystars.com i chodzi w niej o „wymianę hojności i pamięci”.

Największy katolicki dziennik włoski „Avvenire” pisze, powołując się na Vatican News, że „We Run Together” to „coś więcej niż znacząca inicjatywa charytatywna – to świadectwo, że można przeżywać sport według papieża Franciszka, czyli jako most pokoju, łączący kobiety i mężczyzn różnych religii i kultur, promując jedność, przyjaźń, solidarność i wychowanie”. To słowa Franciszka z 20 maja, które wypowiedział podczas spotkania z klubem Athletica Vaticana, rzucając pomysł, realizowany teraz we współpracy z Fiamme Gialle, Cortile del Gentile i Fidal Lazio.

Na przykład Alex Zanardi wystawił na aukcję koszulkę, którą miał na sobie, wygrywając na Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro w 2016 roku. Obok roweru Sagana, podarowanego osobiście przez papieża, oraz „złotej” koszulki Zanardiego, w pierwszej grupie sportowców, którzy wystawili na aukcję swoje pamiątki, są także: piłkarz Francesco Totti, sprinter Filippo Tortu, pływaczka Federica Pellegrini, narciarka alpejska Sofia Loggia oraz wioślarze bracia Giuseppe i Carmine Abbagnale. Ponadto załoga żaglowca „Luna Rossa” (Czerwony Księżyc) i szermierze Valerio Aspromonte i Karolina Erba, którzy – ze swoim 3-letnim dzieckiem – otworzyli drzwi swojego domu. W sumie będzie można potrenować z F. Tortu, zobaczyć w akcji braci Abbagnale w historycznej wiosce wioślarskiej w Castellammare di Stabia w Kampanii, a także wejść na pokład „Czerwonego Księżyca”, który ma swoją bazę w Cagliari na Sardynii.

Za tydzień ci sportowcy zostawią miejsce następnym swoim kolegom, także na poziomie światowego mistrzostwa, i w ten sposób aukcja „We Run Together” będzie trwać, tydzień po tygodniu, aż do 8 sierpnia. Będą w niej uczestniczyć ekipy Formuły 1 Ferrari i Lamborghini, razem z klubami piłkarskimi Juventus, Milan, Lazio czy Brescia. A także wielu znanych we Włoszech i będących dumą narodową sportowców różnych dyscyplin. Nie zabraknie niespodzianek, biorąc pod uwagę, że na propozycję papieża odpowiedzieli nie tylko zawodnicy i kluby sportowe. I że rower Sagana to niejedyny przedmiot sportowy, który papież chce podarować, by wesprzeć aukcję charytatywną.