Papież: Z Serca Jezusa płynie Miłosierdzie Boga  

„Nie bójmy się zbliżyć do Niego! Ma miłosierne serce! Jeśli pokażemy mu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam je przebaczy! Jest samym miłosierdziem!” – napisał Ojciec Święty. Dodał, że wyrazem miłosierdzia Boga jest właśnie Serce Jezusa, stanowi on centrum, źródło, z którego wypływa zbawienie dla całej ludzkości.

Dziś mija także 25 lat od ustanowienia przez Jana Pawła II Światowego Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. „Zachęcam was do modlitwy za kapłanów, aby Pan umocnił ich w powołaniu, podnosił na duchu w posłudze, aby zawsze byli sługami radości Ewangelii dla wszystkich ludzi” – napisał Franciszek w kolejnym tweecie.

Ustanawiając ten dzień Jan Paweł II napisał w liście do księży na Wielki Czwartek, że nowa ewangelizacja potrzebuje także nowych głosicieli Ewangelii, „to znaczy kapłanów, którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości”.