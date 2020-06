Papież pomógł ofiarom epidemii w Brazylii

Ojciec Święty włączył się w pomoc dla Brazylii dotkliwie cierpiącej na skutek epidemii koronawiursa. Za pośrednictwem nuncjatury przekazał 10 tys. reali (równowartość 7 603 zł) dla Caritas diecezji Nova Iguaçu, która leży w stanie Rio de Janeiro, gdzie zakażeń koronawirusem jest najwięcej.

Dziękując za papieską pomoc bp Gilson Andrade, poinformował, że środki te zostały przeznaczone na zakup żywności i materiałów higienicznych dla najbardziej potrzebujących rodzin. Zauważył on, że choć praca duszpasterska w jego diecezji z konieczności została zawieszona, to jednak Caritas rozszerza zakres swej działalności, stale wzrasta bowiem zapotrzebowanie na pomoc zwłaszcza ze strony najuboższych rodzin. Angażują się również poszczególne parafie i sami wierni. “W tym momencie, kiedy solidarność jest drogą nadziei dla tak wielu ludzi, jesteśmy wdzięczni Papieżowi Franciszkowi i czujemy się szczęśliwi, że możemy liczyć na jego pomoc. Jest on pasterzem, który obudził świat, aby nikt nie był obojętny na cierpienia bliźnich” - powiedział Radiu Watykańskiemu ordynariusz brazylijskiej diecezji Nova Iguaçu.