Pastor, który został prezydentem  

W swoim płomiennym przemówieniu, w niedzielę, 28 czerwca, które odwoływało się do pamiętnych słów Martina Luthera Kinga, Chakwera, który pokonał ubiegającego się o reelekcję Petera Mutharikę, mówił o "marzeniu", które łączy naród, aby "cieszyć się wspólnym dobrobytem, ​​a nie tylko wolnością”.

Samo jednak marzenie nie wystarczy, zwracał uwagę nowy prezydent. „Nadszedł czas, abyśmy wykroczyli poza marzenia. Musimy się obudzić, to jest czas, aby powstać ze snu i spełnić nasze marzenie”.

65-letni Chakwera po raz pierwszy pojawił się na scenie politycznej Malawi w 2013 r. jako lider Partii Kongresowej. Wcześniej przez 24 lata przewodził wiernym, największego w kraju kościoła pentekostalnego, Assemblies of God (teologię studiował w Malawi, RPA i USA.)

W 2014 po raz pierwszy startował w wyborach prezydenckich. Wejście do polityki nie było łatwe. O swojej decyzji mówił wtedy: "musiałem się kłócić z Bogiem, o kierunek w życiu, który wydawał się nienaturalny, jak dla mnie". W końcu miał usłyszeć: "Bóg rzekł: rozciągam twoją posługę, abyś był zdolny przewodzić całemu narodowi".

Stories of Grace with Lazarus Chakwera

W swojej decyzji Chakwera odwołuje się również do Księgi Wyjścia - historii Mojżesza, który miał wyprowadzić naród izraelski z niewoli egipskiej. Głębokim przekonaniem nowego prezydenta jest misja przywódcy, który wychodzi tak naprzeciw społecznym jak i duchowym potrzebom narodu.

Jak jednak podkreślają jego doradcy, prezydent nie ma na celu państwa teokratycznego, ani nie chce prozelityzmu. "Prezydent wierzy, że rząd jest czymś, co Bóg poddaje narodom, aby wprowadzać porządek i postęp w społeczeństwie, oraz rozwój ludzi" - mówił dla BBC, jego doradca, Sean Kampondeni, wskazując, że przez ostatnie 25 lat, instytucje rządowe w Malawi zostały "dosłownie okaleczone".

Jakim prezydentem okaże się wieloletni "mąż Boży" Lazarus Chakwera, autor wielu publikacji religijnych, ojciec czwórki dzieci?

Doradcy Chakwery deklarują, że obecny prezydent - dotychczasowy kaznodzieja, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak być skutecznym politycznie - i co najważniejsze - nie traktować polityki jako "brudnej gry".

Przede wszystkim będzie musiał teraz wykorzystać swoje umiejętności, aby zbliżyć do siebie ludzi i zjednoczyć kraj, ponad podziałami. A to ma ogromne znaczenie, gdyż jak zwracają uwagę doradcy Chakwery, poprzedni rząd "był otwarcie trybalistyczny w mianowaniu ludzi", gdzie "odsuwani na bok byli szczególnie ludzie z regionów środkowych i północnych".

Malawian preacher Lazarus Chakwera sworn in as president after beating incumbent Mutharika in rerun