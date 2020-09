Oblężenie Jasnej Góry: pielgrzymka mężczyzn i warsztaty online  

Oblężenie Jasnej Góry - pod tym hasłem 26 września odbędzie się tegoroczna pielgrzymka mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Do udziału w niej zapraszają organizatorzy, przedstawiciele męskich wspólnot z całego kraju.

Tematem przewodnim pielgrzymki będzie rola i zadania mężczyzny w rodzinie. "Jest to rola duchowych liderów dla rodzin, (...) biorących odpowiedzialność za życie wiarą całej rodziny" - podkreślają organizatorzy.



Spotkanie 26 września będzie poprzedzone sześciodniowym przygotowaniem w formie wspólnych modlitw i warsztatów online. Uczestnicy będą razem modlić się, wezmą udział w warsztatach, dotyczących między innymi dorastania do odpowiedzialności, budowania relacji małżeńskich i wychowania dzieci. Wśród prowadzących będą autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej Jacek Pulikowski, terapeuci Monika i Marcin Gajdowie, ojciec dziesięciorga dzieci Janusz Wardak i muzyk Robert Friedrich.



Kulminacją „Oblężenia” będzie sobotnie spotkanie na Jasnej Górze. Jeśli warunki epidemiczne pozwolą, odbędzie się ono na jasnogórskich błoniach. Gdyby nie było takiej możliwości, przekaz z Jasnej Góry będzie docierał do parafii i miejsc, gdzie zgromadzą się mężczyźni. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17, o 18.30 odbędzie się Eucharystia, o 20 konferencję wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś.



Męskie oblężenie Jasnej Góry jest organizowane po raz czwarty.

Program

Niedziela 20 września,

godz. 18:30 - Czy/jak czytać Słowo Boże? Dlaczego Oblężenie trwa cały tydzień? Wprowadzenie w Oblężenie Jasnej Góry Mieczysław Guzewicz

Poniedziałek 21 września

godz. 18:30 Mężczyzna - Mąż Monika i Marcin Gajdowie, Monika i Marcin Gomułkowie

Wtorek 22 września

godz. 18:30 Mężczyzna kapłan ks. Wojciech Węgrzyniak

Środa 23 września

godz. 18:30 Mężczyzna ojciec Janusz Wardak, Robert Friedrich, pseud. Litza

Czwartek 24 września

godz. 18.30 Czystość Jacek Pulikowski, ks. Dominik Chmielewski

Piątek 25 września

godz.18.30 Młody mężczyzna - dorastanie do odpowiedzialności Michał Grzanka, Janek Grzanka, Krzysztof Sowiński

Plan soboty:

17:00 Uwielbienie - rozgrzewka modlitewna

17:30 Michał Grzanka - mężczyzna jako lider w rodzinie

17:50 Jacek Pulikowski - mężczyzna jako lider w rodzinie

18:20 Przygotowanie liturgii.

18:30 Eucharystia

19:30 Uwielbienie i świadectwa

20:15 Mężczyzna jako kapłan - Abp Grzegorz Ryś

21:00 Apel Jasnogórski - Abp Grzegorz Ryś

