Wieniec z Poręby Radlnej znowu nagrodzony przez prezydenta RP  

„Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, którego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP, został rozstrzygnięty w sobotę 19 września. Wzięło w nim udział 11 grup reprezentujących poszczególne województwa.

Pierwsze miejsce zajął wieniec z województwa małopolskiego, przygotowany przez gminę Tarnów; miejscowość Poręba Radlna. Prezentowała go grupa regionalna "Otwinowianie" z Otwinowa. Drugie miejsce zdobył wieniec z województwa lubelskiego, a trzecie - wieniec z województwa wielkopolskiego. Dziś - 20 września - zwycięski wieniec z Poręby Radlnej został wręczony Prezydentowi RP podczas Ceremoniału Dożynkowego, który wyjątkowo odbył się nie jak co roku w Spale, ale w Warszawie.

kadr z transmisji Dożynek Prezydenckich 2020 Zwycięskiemu wieńcowi z Poręby Radlnej towarzyszyli "Otwinowianie".

Wieniec z Poręby Radlnej już po raz szósty reprezentował tarnowską gminę i województwo małopolskie na Dożynkach Prezydenckich. Wyplotła go rodzinna grupa wieńcowa, na czele której stoi Jan Skórka. Wieńce w jego wykonaniu już zdobywały miejsca na podium w prezydenckim konkursie. W 2018 roku - tak jak i w tym - było to także pierwsze miejsce w Polsce. W 2017 roku wieniec z Poręby Radlnej zdobył trzecie miejsce, w 2019 - czwarte.

Jan Skórka z Poręby Radlnej wyplataniem wieńców zajął się przeszło dziesięć lat temu, po przejściu na emeryturę. Zdaje się, że kluczem do sukcesu jest to, by mieć cierpliwość i pasję, potem jeszcze w odpowiednim czasie zebrać zboże, przygotować konstrukcję i rozpocząć właściwą pracę. - Trzeba też dobrać kwiaty, słomę i trawy. Ma być kolorowo - podpowiada.