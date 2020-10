"Idziemy Drogą Krzyża". Jest nas już ponad 700!  

Idziemy Drogą Krzyża to nasza facebookowa grupa, którą stworzyliśmy dla Was i dla nas. W tej chwili tworzy ją już 725 osób! Zapraszamy Was też gorąco do współtworzenia tej duchowej przestrzeni.

To grupa dla tych, którzy chcą głębiej, mocniej i intensywniej przeżywać swoje życie z Panem Bogiem; dla tych, którzy szukają Go całym sercem. Publikujemy na niej treści - teksty, grafiki, cytaty ze słowa Bożego - związane z życiem duchowym, zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Wszystko po to, by jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem, wejść w relację z Nim.

Zapraszamy Was do współtworzenia grupy poświęconej duchowości chrześcijańskiej. Publikujcie, udostępniajcie, komentujcie. Zapraszajcie znajomych.

Rozpoczyna się październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej Również... za siebie nawzajem. Zachęcamy Was do tego bardzo mocno.

Na naszej facebookowej grupie Idziemy Drogą Krzyża możecie wpisywać swoje intencje modlitewne, które ogarniemy modlitwą różańcową. Zapraszamy serdecznie.

Może ten szczególny czas to dobra okazja, by dołączyć do grupy Idziemy Drogą Krzyża, korzystać z codziennej porcji duchowej strawy i takimi treściami dzielić się z innymi. RozGOŚĆcie się na Idziemy Drogą Krzyża.