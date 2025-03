Publikujemy najnowszy komunikat medyczny o stanie Ojca Świętego: „Utrzymuje się poprawa stanu klinicznego Ojca Świętego. Papież nie korzysta już z nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, zmniejszona została również potrzeba stosowania tlenoterapii wysokoprzepływowej. Fizjoterapia ruchowa i oddechowa przynosi dalsze postępy. Dziś rano, w Uroczystość św. Józefa, Ojciec Święty koncelebrował Mszę Świętą.”

„Zapalenie płuc jest pod kontrolą, nawet jeśli nie zostało wyeliminowane”. - ogłosiło Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, komentując biuletyn wydany wieczorem, pod koniec 34. dnia hospitalizacji papieża w Klinice Gemelli.

„Dwie infekcje, obustronne zapalenie płuc i infekcja polimikrobiologiczna, są pod kontrolą”, wyjaśnia Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej: „wartości analiz klinicznych są w normie, nie ma leukocytozy, wartości krwi są w normie”. Co więcej, Ojciec Święty „nadal nie ma gorączki”, a fakt, że nieinwazyjna wentylacja mechaniczna została na razie zawieszona, jest określany jako „dobra wiadomość”, a także oznaka stabilności ogólnego obrazu.

Przechodząc do szczegółów minionego dnia, watykańskie biuro prasowe donosi, że „papież kontynuował terapię farmakologiczną i fizjoterapię, zarówno oddechową, jak i ruchową, modlił się i był w stanie pracować przez cały dzień”. Następny biuletyn medyczny spodziewany jest „za kilka dni, nie wcześniej niż w najbliższy poniedziałek”. Jeśli chodzi o przebieg obrzędów Wielkiego Tygodnia, poinformowano, że „ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta”. Podobna sytuacja dotyczy możliwego terminu opuszczenia szpitala przez papieża, w odniesieniu do którego „lekarze nie podali żadnych ram czasowych, ale w każdym razie nie oczekuje się, że nastąpi to wkrótce”.