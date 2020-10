Muzułmańska reakcja na encyklikę "Fratelli tutti"  

W tweecie Ahmad Al-Tayyeb przypomniał watykańsko-muzułmański "Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia", który on i papież podpisali w lutym 2019 roku w Abu-Zabi. W nim przedstawiciele religii zobowiązują się do wspólnego zaangażowania rzecz dialogu, pokoju, solidarności z najsłabszymi i ochrony stworzenia. W swojej encyklice „Fratelli tutti” papież inspirował się tą wspólną deklaracją i kilkakrotnie wspomina w niej Al-Tayyeba.

„Przesłanie `Fratelli tutti` mojego brata Franciszka jest rozszerzeniem dokumentu o ludzkim braterstwie. Ujawnia on globalną rzeczywistość, której stan i decyzje są niestabilne. To ludzie zranieni i zmarginalizowani płacą za to cenę" - napisał najwyższy autorytet sunnicki po opublikowaniu w niedzielę encykliki. Podkreślił, że w encyklice o braterstwie i przyjaźni społecznej papież Franciszek zwrócił się do wszystkich „ludzi dobrej woli i wrażliwego sumienia przywracając ludzkości jej sumienie".

W watykańskiej prezentacji encykliki, która miała miejsce w niedzielę przed południem wziął udział Mohamed Mahmoud Abdel Salam, sekretarz generalny Wysokiego Komitetu Ludzkiego Braterstwa, który jest odpowiedzialny za wdrażanie w życie idei dokumentu z Abu Zabi. Wybitny uczony islamskiego prawa szariatu oświadczył, że „całkowicie zgadza się z papieżem". "Podzielam każde słowo, które napisał w encyklice na temat braterstwa" - stwierdził.