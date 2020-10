Watykan: Kard. Farrell na czele Komisji Spraw Zastrzeżonych  

Komunikat nie precyzuje zadań nowego organu. Zaznacza, że jego sekretarzem papież mianował abp. Filippo Iannone – przewodniczącego Papieskiej Rady ds.- Interpretacji Tekstów Prawnych. Jego członkami zostali - sekretarz generalny Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, bp Fernando Vérgez Alzaga, przewodniczącego Administracji Dóbr Stolic Apostolskiej (APSA), bpa Nunzio Galantino oraz prefekt Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej ks. Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Komisja jest przewidziana jako komitet monitorujący w ramach nowego Watykańskiego Kodeksu Zamówień Publicznych, ogłoszonego przez papieża w czerwcu ubiegłego roku w formie Motu proprio. Jest to „ustawa ramowa”, która zawiera zasady obowiązujące w Stolicy Apostolskiej i Państwie Watykańskim, aby umożliwić lepsze zarządzanie zasobami i zmniejszyć niebezpieczeństwo korupcji. Tekst zatytułowany „Zasady przejrzystości, kontroli i konkurencji w zamówieniach publicznych Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego” składa się z 86 artykułów, do których dodano 12 kolejnych artykułów dotyczących ochrony prawnej w sprawach spornych. Prawodawstwo, o którym mowa, przejmuje Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, podpisaną w Merida, i zastępuje poprzednie przepisy, które już obowiązywały w Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej i Gubernatoracie, obejmując również wszystkie organy Stolicy Apostolskiej, które do tej pory nie posiadały własnych praw dotyczących umów i zamówień.